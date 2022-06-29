ООН и Азербайджан должны сотрудничать в сфере управления водными ресурсами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в среду резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе международной конференции на тему "Содействие партнерству и деятельности в устойчивом управлении водными ресурсами", которая проходит в "умном" селе Агалы Зангиланского района.

"Сегодня доступ к чистой воде является глобальной проблемой. ООН продолжит содействовать Азербайджану в достижении целей в области устойчивого развития и управлении водными ресурсами", - сказала Андреева.

По ее словам, в Азербайджане этот вопрос стоит наиболее серьезно в связи с климатическими изменениями и тем, что большая часть водных ресурсов (70 процентов) поступают в страну из других источников в регионе.