https://news.day.az/politics/1474902.html Каспийский саммит в Ашхабаде пройдет с пользой для всех стран-участниц - Путин
Каспийский саммит в Ашхабаде пройдет с пользой для всех стран-участниц - Путин
Президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с коллегой из Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в Ашхабаде назвал Каспийский саммит важным мероприятием и выразил надежду, что он пройдет с пользой для всех участников, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Саммит каспийских государств - это очень важное мероприятие для всех наших стран, для всего региона. Уверен, что [он] пройдет с пользой, на хорошей ноте", - сказал российский лидер.
Он также обратил внимание на то, что лидеры всех прикаспийских государств согласились принять участие в саммите в очном формате. "Это, по-моему, чуть ли не первая встреча с начала пандемии", - заметил президент РФ.
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