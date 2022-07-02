Участники Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения в Шуше

Участники Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения, посвященной теме "Усиление роли национальных парламентов в продвижении мира и устойчивого развития", второго июля прибыли в освобожденный от оккупации город Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, члены делегации ознакомятся с историческими достопримечательностями Шуши, а также проводимыми здесь восстановительно-строительными работами.