Азербайджанские и турецкие военнослужащие провели совместные учения

На совместных учениях с участием азербайджанских и турецких военнослужащих были выполнены различные задачи, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Военнослужащие братских стран в соответствии со сценарием учений успешно выполнили поисково-спасательные работы, эвакуацию раненых с поля боя и другие задачи, продемонстрировав высокий профессионализм, говорится в сообщении.