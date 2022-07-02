https://news.day.az/politics/1475821.html Азербайджанские и турецкие военнослужащие провели совместные учения - ФОТО
Азербайджанские и турецкие военнослужащие провели совместные учения - ФОТО
На совместных учениях с участием азербайджанских и турецких военнослужащих были выполнены различные задачи, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Военнослужащие братских стран в соответствии со сценарием учений успешно выполнили поисково-спасательные работы, эвакуацию раненых с поля боя и другие задачи, продемонстрировав высокий профессионализм, говорится в сообщении.
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