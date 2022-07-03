https://news.day.az/politics/1475949.html Узбекистан нацелен на укрепление сотрудничества с Азербайджаном в промышленной сфере
Узбекистан нацелен на укрепление сотрудничества с Азербайджаном в промышленной сфере
Узбекистан нацелен на укрепление сотрудничества с Азербайджаном в промышленной сфере.
Об этом сказал первый заместитель директора института стратегических и региональных исследований при Президенте Узбекистана Акрамжон Нематов на конференции официальных мозговых центров стран-членов Организации тюркских государств, которая проводиться в городе Шуша, передает Day.Az.
"Мы сейчас углубляем промышленную кооперацию. На данный момент планируется реализовать совместные проекты по сборке как легковых так и грузовых автомобилей", - сказал Нематов.
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