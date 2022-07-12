"Пиррова победа" Ишхана Сагателяна

Автор: Пярвин Мирзазаде

Несостоявшийся лидер провалившегося армянского Движения сопротивления, лидер партии АРФ "Дашнакцутюн", которому не удалось добраться до кормила власти-Ишхан Сагателян, после того, как лишился должности вице-спикера Национального собрания Армении за многочисленные прогулы, решил попробовать себя на другой стезе и отправился покорять Европу.

Как известно, возглавляемое им радикальное оппозиционное движение сопротивления за "Армению без Пашиняна", которое он возглавлял при тайной финансовой и моральной поддержки своего "крёстного" отца-бывшего боевика и президента Робика Кочаряна полностью провалилось, не сумев свергнуть "предателя Никола", ответственного, по их мнению, за капитуляцию перед Азербайджаном и Турцией.

После более 2 месяцев бесцельных променадов по Еревану в окружении бородатых юнцов и экзальтированных молодых особ с пониженной социальной ответственностью, периодически сопровождаемых стычками с полицией, И. Сагателян наконец понял, что сопротивление властям бессмысленно, армянский народ на провокации не поддался и предпочитает заниматься заботами о хлебе насущном, чем участвовать в новой авантюре, которая ничего хорошего ему не сулит.

Ни концерты звёзд оппозиционной эстрады, ни пламенные речи лидеров радикалов, ни личное участие в моционах по улицам Еревана бывших президентов - лидеров так называемого "карабахского клана" Робика Кочаряна и Сержика Саркисяна, не помогло И. Сагателяну вывести на улицы народные массы и свергнуть ненавистного Никола, которого он ненавидит также, как и всех тюрков на свете.

Как он не старался, дальше площади, названной в честь страны одного из сопредседателей почившей в бозе Минской группы ОБСЕ, его призывы к революции не распространились и под конец митинговой демократии количество участников дешевого балагана окончательно сошло на нет.

Зато "демократический" Премьер Н. Пашинян, как только все успокоилось, перевёл дух и нанёс ответный удар дашнакам и их "неподкупному лидеру" Ишхан джану, лишив поста вице-спикера, а заодно отдельного кабинета с секретаршей и служебного автомобиля, чтобы больше особенно не высовывался и не выполнял заказы, проплаченные бывшими лидерами боевиков.

Чтобы не остаться на обочине внутриполитических процессов в Армении, И. Сагателян быстро переориентировался и оставив в стороне бесцельные променады, перевёл сферу своей активности в налаживание связей с проармянскими депутатами Европейского парламента.

Приняв решение немного отдохнуть от жары и подправить здоровье после многочасовых маршей по ереванским улицам И. Сагателян отправился в Европу. Заодно решил немножко урвать деньжат у богатеньких "Буратино" из диаспоры, которым всегда был симпатичен молодой нагловатый лидер "Дашнакцутюн" с прозападными взглядами, чем уже упакованные обрюзгшие непредсказуемые лидеры "карабахского клана", тем более, де юре граждане другого вражеского государства, которые всегда ориентировались на север.

Прибыв в Европу, где в период с 4 по 8 июля 2022 года в Страсбурге и в Брюсселе был встречен с распростертыми объятиями тюркофобскими депутатами Европарламента, которые обещали ему полную поддержку в борьбе с ненавистными тюрками.

Пополнив свою банковскую карту за счёт представителей диаспоры, И. Сагателян вернулся домой в новом обличии "народного трибуна", обличённого доверием Запада.

По возвращению, Ишхан джан не преминул пообщаться с представителями оппозиционной армянской прессы, которой открыл для них "страшную тайну" о том, что оказывается Никол (Пашинян) нагло врал когда говорил, что на Западе требуют снизить планку по вопросу статуса для армянского населения Карабахского региона. На самом же деле, пообщавшись с некими "влиятельными" депутатами Европарламента, оказалось все наоборот: никто мол ничего там не требует и поддерживает армянские требования о независимости для сепаратистов.

По словам Ишхан джана, оказывается ни МИД, ни армянские власти ничего не делают для спасения национальной идеи о "Великой Армении", так как полностью продались проклятым тюркам, которые мечтают "захватить" Армению и некий несуществующий "арцах" и "истребить" всех армян на свете. После этого заявления господин И. Сагателян заявил о своей очередной "пирровой победе"- покорении Европарламента.

То что И. Сагателян был в Страсбурге и Брюсселе, это однозначно. То что он там ел, пил и гулял-это тоже ясно. Но встречался он там с самыми одиозными членами Европарламента, которые представляют крайне правые исламофобские и тюркофобские радикальные круги и никогда не играли никакой значительной роли в определении политики ЕС по вопросу мирного урегулирования в регионе Южного Кавказа.

Состоялись его встречи с депутатами Европарламента, членом комиссии парламентского сотрудничества Армения - ЕС Петером Витановым, председателем группы дружбы Армения - ЕС в Европарламенте Лукасом Фурласом, заместителем председателя фракции "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR) Чарли Ваймером, а также с заместителем председателя Европейского парламента Хейди Хаутала, которые всегда отличались своей антиазербайджанской позицией и двойными стандартами в отношении утихшего конфликта. Все их заявления и выступления всегда носят односторонний характер и являются отработкой спонсорской помощи богатой армянской диаспоры.

Так что, высказанные ими некие "мысли" по вопросам мирного урегулирования вообще никто всерьёз не принимает, тем более что согласно процедурам, все решения Европарламента носят лишь рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения Европейской Комиссией.

Пообщавшись с единомышленниками из Европарламента, И. Сагателян сделал "гениальный" вывод, что в европейских структурах мало что знают об Армении и мифическом "арцахе", и для пропаганды их "правого" дела, в сентябре 2022 года вместе с депутатами- туркофобами начнёт провокации в стенах этого парламентского органа ЕС, чтобы ещё больше навредить Азербайджану и Турции.

Но при всей своей внешней браваде, Ишхан джан с горечью вынужден был признать, что интереса у европейцев к Армении практически отсутствует, а интерес к Азербайджану, как к важному альтернативному источнику поставки энергоресурсов на рынок ЕС огромен.

Попытки И. Сагателяна преподнести итоги визита в Европу как за достижение и выдать желаемое за действительное-лишь очередная авантюра, направленная на то, чтобы обмануть армянский народ и сделать вид, что он ещё в тренде. Во всяком случае, азербайджанская сторона никогда не обращала и не обращает внимание как на заявления И. Сагателяна, так и на заявления некоторых официальных лиц в Ереване, которые продолжают спекулировать на теме статуса (в ходе переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ Азербайджан был готов предоставить статус автономии армянскому населению Карабахского региона, но армянская сторона отказалась от этого, требуя полной независимости сепаратистов с последующим присоединением к Армении) переставшего быть актуальным почти уже 2 года с момента начала Второй Карабахской Войны.

И. Сагателян в очередной раз с треском провалился, как второгодник на экзамене, хотя до сих пор думает, что одержал победу. В отличии от армянских официальных лиц, которые плохо, но скрывают свои истинные намерения, представители радикальной оппозиции открыто говорят о своём неприятии мирного процесса и выступают против любого диалога и налаживания отношений с Турцией и Азербайджаном, без признания их экспансионистских требований, которые более похожи на ультиматум, бравируя сомнительными успехами Первой Карабахской Войны. Но при этом они забывают то, что одержанная ими тогда "пиррова победа", в конце концов, обернулась против них, приведя к капитуляции и полному разгрому.

Продолжая отвергать мирные инициативы Президента Ильхама Алиева по налаживанию межнационального диалога, подписанию мирного соглашения, демаркации и делимитации границы, открытию новых транспортных коридоров и тд. на основе принципов международного права, территориальной целостности и нерушимости границ, армянская оппозиция просто исчезнет в безвестности, потеряв остатки влияния и уважения в обществе. Ссылки и отговорки нынешних армянских властей на то, что мол оппозиция может устроить широкомасштабные волнения и хаос в стране в случае принятия Правительством азербайджанских предложений не состоятельны, потому что оппозиция уже растеряла всяческое влияние на внутриполитические процессы в Армении, свидетельством чего оказались малочисленные оппозиционные митинги мая- июня 2022 года, окончившиеся полным провалом.