Армения на перепутье

Автор: Пярвин Мирзазаде

Армянская оппозиция продолжает свои протестные акции в надежде на то, что сумеет сместить Премьер-Министра Н. Пашиняна.

С утра 18 мая "гвардейцы" Ишхана Сагалетяна вновь попытались блокировать движение транспорта на улицах Еревана и даже заблокировали одну из станций метро. Не обошлось без стычек с полицией, которая постепенно перестаёт либеральничать с окончательно доконавшими их хулиганами и вынуждена применять всё больше грубой силы, чтобы положить конец оппозиционной вакханалии на дорогах.

Как всегда, в первых рядах хулиганствующих молодчиков оказались представители "золотой" армянской молодежи - сыночки бывших руководителей страны из так называемого "карабахского клана", для которых возвращение во власть необходимо как глоток воздуха, иначе они могут оказаться без средств существования: дорогих автомобилей, вилл, охоты на экзотических животных, роскошных вечеринок и тд.

Ереванская полиция в очередной раз подвергла "приводу" (так в Армении называется сейчас задержание) сына Р. Кочаряна- Левона, сына бывшего генерального секретаря ОДКБ генерала Ю. Хачатурова - Игоря и других, которые обещали задержавшим их полицейским большие неприятности, как только их папаши вновь будут на "коне".

Главный координатор всего этого дешевого шоу - И. Сагалетян мотался по улицам армянской столицы в надежде, что народные массы наконец "проснуться" и поддержат движение сопротивления. Но увы, простые граждане просто занимались своими обыденными делами: шли на работу и не реагировали на его призывы. Помотавшись вдоволь по улицам Еревана, Ишхан джан даже умудрился затеять потасовку с полицейскими, в надежде на то, что получит пару ударов дубинкой, а затем поднимет шум на весь мир, требуя привлечь к ответственности виновных, покусившихся на его парламентскую неприкосновенность.

Однако бравые ереванские блюстители порядка сразу раскусили провокацию хитрого Ишхана и вежливо потребовали от него удалиться. После чего И. Сагалетян молча ретировался восвояси, в сопровождении коллег из фракции и не стал нагнетать обстановку.

Убедившись, что и сегодня у оппозиции что-то вновь пошло не так, Ишхан джан сделал сенсационное заявление о том, что сотрудники полиции стали более агрессивными и пресекают проведение протестных акций, потому что олигархи-сторонники Никола раздают им конверты с денежными премиями.

Чтобы накал борьбы в Ереване не спадал, лидеры движения сопротивления вновь повели кучку своих сторонников в пешую прогулку по улицам города, создавая пробки по пути следования, но в отличии от вчерашнего вечернего митинга- шествия, это шоу выглядело довольно жалко и куце.

Вечером сторонники оппозиции повторили своё шествие по улицам столицы Армении, направившись к зданию штаб-квартиры ереванской полиции, где попытались его заблокировать. На этот раз руководство правоохранительных органов решило не связываться на ночь глядя с оголтелой толпой своих оппонентов, чтобы вернуться домой пораньше, согласившись выполнить ряд требований по освобождению задержанных оппозиционеров и их транспортных средств.

Добившись небольшой пирровой победы, протестующие разошлись, пообещав возобновить акции 19 мая.

Таким образом, подводя итог последним протестным акциям армянской оппозиции можно сделать вывод, что мобилизовать широкие народные массы на борьбу против нынешнего режима и мирного соглашения с Азербайджаном им пока не удаётся. Судя по всему, никакие "патриотические" призывы "встать к ружью" и отвоевать назад мифический "арцах" на рядового армянского обывателя уже не действует и бороться против ненавистных тюрков мало кто хочет.

Катастрофическое экономическое положение Армении, рост цен на энергоносители и продовольствие, миграция населения и безработица, занимают умы и сердца граждан страны больше, чем призывы "спасти" армянское население Карабахского региона Азербайджана, вновь начав войну до "победного конца".

Пока оппозиция продолжает тешить себя надеждой на реванш, Премьер Н. Пашинян делает вид, что все идёт своим чередом и события в столице его не касаются. Никол Воваевич принимает иностранных гостей и совершает зарубежные поездки, в ходе которых льёт горькие "крокодиловые слёзы" по утраченным оккупированным азербайджанским территориям, стараясь вызвать жалость у партнеров.

Пытаясь представить себя миротворцем, армянская сторона наконец разразилась ответом из 6 пунктов на 5 базисных азербайджанских предложений по достижению мирного соглашения, суть которых заключается в том, что мы за мир, но по-армянски. Ответ армянской стороны напоминает очередную попытку по возможности затянуть и заморозить достижение мирного соглашения, продолжить бесцельные дискуссии по неприемлемым для Азербайджана вопросам, чтобы дать Армении время для манёвра.

Одно то, что армянская сторона настаивает на том, чтобы переговоры по мирному соглашению шли в рамках почившей в бозе Минской группы, уже показывает, что никакого результата достичь не удасться. Последние геополитические изменения в мире похоронили Минскую группу навсегда, так как врядли в обозримом будущем возможно усадить трёх сопредседателей, представляющих страны- антагонисты вместе за стол переговоров, что они сами же признали, изменив статус своих представителей.

А чего стоит армянская ссылка на то, что территориальную целостность Азербайджана они признали ещё в 1991 году вступив в СНГ. А как же тогда оккупация почти 20% азербайджанской территории на протяжении почти 28 лет?

Армянская дипломатия в очередной раз пытается применить хитрый ход и утверждает, что вопрос некоего статуса для армянского населения Карабахского региона Азербайджана не является территориальным, а правовым, мол нужны гарантии безопасности этого населения. А как тогда объяснить тот факт, что на протяжении более 25 лет переговоров, армянская сторона отвергала предложенный Азербайджаном статус автономии для армянского населения, а сейчас продолжает делать категорические заявления о том, что "Карабах никогда не будет в составе Азербайджана".

Такие заявления полностью противоречат самой сути мирного процесса и представляют собой повод для очередной войны. Если Армения признаёт территориальную целостность Азербайджана, то никаких оговорок в отношении Карабахского региона быть не может, ведь все односторонние решения о выходе бывшей НКАО из состава Азербайджанской ССР и провозглашение квазинезависмости были незаконными и противоречащими тогдашней Конституции республики.

Что же касается желания Армении вести переговоры на основе международного права, Заключительного Хельсинского Акта и других документов, то тут армянская сторона в очередной раз готовит подвох, пытаясь подвести правовую основу под намерение отторгнуть часть азербайджанской территории, опираясь на некие принципы самоопределения, которые в этом случае абсолютно не уместны.

Армянская нация давно уже самоопределилась, создав в 1918 году Республику Армения на исторических азербайджанских землях, поэтому данный принцип неприемлем ввиду этого, что малочисленное армянское население Карабахского региона Азербайджана может претендовать лишь на местное самоуправление, с элементами культурной автономии, при полной гарантии всех прав и исполнении обязанностей граждан, закреплённых в Конституции Азербайджана 1995 года.

Безусловно, что желание Армении придерживаться международного права похвально. А почему же армянская сторона на протяжении почти 28 лет игнорировала 4 резолюции СБ ООН , которые требовали вывода армянских войск с азербайджанских территорий и выполнила лишь после того, как Азербайджан заставил исполнить их военно- политическим методом.

Премьер-Министр Армении использует любую возможность, чтобы наябедничать на Азербайджан, стараясь заполучить поддержку с любой стороны.

Вот и в своём недавнем выступлении на Саммите ОДКБ в Москве, Н. Пашинян постарался преподнести Армению как "жертву агрессии", обвинив союзников в поставках вооружения недружественной стране (Азербайджану) и невыполнении обязательств по коллективной обороне, что было встречено глубоким молчанием и улыбками коллег, которые уже предупреждали армянского коллегу, что договор не распространяется на территории за пределами ОДКБ, а граница Армении с Азербайджаном четко не определена и требует демаркации и делимитации. Кроме того, в отличии от Армении, которая просит оружие в долг, Азербайджан покупает вооружение, оплачивая по мировым ценам и в твёрдой валюте. Так что извини Никол, ты мне друг, но истина дороже.

Армянская сторона, которая любит козырять своим "миролюбием" и апеллировать к подписанным трёхсторонним Заявлениям, ничего конкретно не делает в направлении открытия региональных транспортных коридоров, ограничиваясь лишь встречами экспертов и пустой болтовнёй, в отличии от Азербайджана, уже построившего почти треть железной и автомобильной дорог Зангезурского транспортного коридора.

Армения, ссылаясь на подписанные трёхсторонние Заявления, пытается привязать вопрос освобождения захваченных армянских террористов и диверсантов после 10 ноября 2020 года на азербайджанской территории к вопросу достижения мирного соглашения, хотя Азербайджан в качестве жеста доброй воли, уже освободил часть из них по просьбе ЕС и России. Такие подходы армянской стороны к вопросу достижения мирного соглашения показывают неискренность намерений армянского руководства, которое говоря про мир готовится к войне.

Так что армянская радикальная оппозиция, обвиняя Н. Пашиняна в предательстве и капитулянтстве, просто пользуется этими лозунгами, чтобы сместить его с должности и взять власть обратно. Оппозиции не в чем обвинять Н. Пашиняна, его позиция по теме нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией вынуждена и обусловлена поражением Армении во Второй Карабахской Войне и капитуляцией.

Армения, оставшись практически в изоляции, нуждается в открытии границ, а это невозможно без признания территориальной целостности и отказа от претензий к соседним государствам.

Армянское общество сейчас стоит на распутье: поддержать оппозицию-значит новая война и национальная катастрофа; согласиться с играми нынешней власти, которая затягивает переговорный процесс, в надежде на односторонние уступки и возможный будущий реванш-это возможно также новая война, но с отсрочкой.

Но есть третья возможность- это предложенное Президентом Ильхамом Алиевым мирное соглашение, которое положит конец вражде и позволит наладить диалог и сотрудничество. Ведь не даром Президент Ильхам Алиев ещё раз на встрече 18 мая 2022 года со своим литовским коллегой Президентом Гитанасом Науседой подтвердил:

"Наша позиция предельно ясна. Мы хотим подписать мирное соглашение с Арменией. Мы хотим нормализовать отношения и перевернуть страницу вражды".

Армянский народ наконец должен сделать свой правильный выбор, который будет обязателен для руководителей страны, вне зависимости от их политических взглядов и партийной принадлежности.