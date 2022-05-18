Армения: оппозиция на "марше"

Автор: Пярвин Мирзазаде

Наконец армянская радикальная оппозиция, собрав все возможные силы, перешла к исполнению своей давней мечты-свержению ненавистного Никола Пашиняна.

Лидер протестного движения, представитель блока "Армения" И. Сагалетян, за которым стоит второй президент Робик Кочарян, перешёл от слов к делу и начал свой крестовый поход против нынешней власти.

С раннего утра 17 мая, малочисленные группы молодых дашнаков, в сопровождении членов Парламента из фракции "Армения", перешли к акциям по блокированию улиц Еревана, которые, как и ожидалось, окончились стычками с полицией и задержанием.

Наибольшую активность, как всегда, проявил наследник Робика Седраковича - его сын Левон, более известный, как муж звёзды армянской оппозиционной эстрады Сирушо. Он пытался открыто вступить в схватку со стражами правопорядка в надежде на то, что они помнят чей он сын и не станут его хватать.

Но, к его сожалению, ереванским полицейским было абсолютно до лампочки чей он сын и муж. Навесив тумаков, доставили молодого Кочаряна в участок, где напомнили о том, что законы нужно уважать вне зависимости от того, чей ты родственник.

Помучив ереванцев пару часов своими попытками заблокировать улицы, оппозиционеры "торжественно" удалились, заявив, что цели акции были достигнуты, призвав своих сторонников собраться вечером, как обычно, на площади Франции, чтобы послушать музыку и "пылкие" речи лидеров оппозиции.

Несмотря на то, что оппозиция обещала властям "Армагеддон", судя по количеству участников утренних акций, даже рьяные сторонники оппозиции предпочли остаться дома и не вступать в конфликт с законом.

На этот раз ереванская полиция, оставив в стороне свой "либерализм", особо не церемонилась и хватала всех нарушителей подряд, отправляя их в участки. Эти действия полиции проправительственные средства массовой информации скромно окрестили "приводом", заменив грубое слово "задержание" (которое противоречит "демократическому" характеру нынешних властей Армении), на более мягкое "привод", словно полиция приглашала нарушителей в участок на чашку чая и "душеспасительную" беседу о вреде организации пробок на улицах города в утренние часы перед началом работы.

Вскоре мест в участках для задержанных стало не хватать, так как на блокаду улиц и площадей оппозиция бросила всех своих "гвардейцев" и они ожидали свою очередь, коротая время в полицейских машинах, где делали селфи, размещая их в социальных сетях, чтобы потом предъявить как свидетельство своим хозяевам.

Особо отличились члены немногочисленной оппозиционной парламентской фракции блока "Армения", которые не только воодушевляли своих боевиков, но и сами лезли в конфликты с полицией, прикрываясь парламентской неприкосновенностью.

Одна не в меру активная член Парламента Анна Мкртчян умудрилась использовать эту ситуацию, попытавшись обнять и пощупать здорового мускулистого полицейского, видимо приглянувшегося молодой женщине своей мужской красотой.

Убедившись, что утренние акции не дают желаемого результата, так как широкие народные массы предпочли остаться в стороне от стычек с полицией, господин И. Сагалетян объявил об "успешном" окончании намеченных мероприятий и пригласил всех вечером на площадь Франции послушать музыку и "патриотические" речи против "предателя" Никола и ненавистных тюрков, понимая, что собрать народ в рабочее время невозможно.

Вечером 17 мая, после окончания работы и учебы, на площадь Франции стали стягиваться сторонники оппозиции. Как обычно, в основном это были "болельщики" партии Дашнакцутюн и части "карабахского" клана, оставшемуся верной Р. Кочаряну после полного предательства Сержика Саргсяна, который кинул старого друга и покровителя.

Представители другого оппозиционного движения из блока партий "Честь имею", представляющего сторонников С. Саргсяна, предпочли остаться в стороне и молча наблюдать за действиями конкурентов, которых они одинаково ненавидят, как и "революционного" премьера Н. Пашиняна.

На этот раз И. Сагалетяну удалось мобилизовать все свои резервы и завлечь на площадь довольно много народу. Толпа состояла из молодых экзальтированных девиц студенческого возраста, бородатых юнцов призывного возраста, не испытавших ещё силу Байрактара, пожилых мародёров времён Первой Карабахской войны, нажившихся на разграблении захваченных азербайджанских городов и сел, а также "непоколебимых" тюркофобов - членов Дашнакцутюн всех времён.

Робик джан предпочёл не рисковать своей хрупкой свободой и на площадь не пришел, командировав туда любимого сына и наследника - начинающего хулигана Левона, в сопровождении записей тюркофобских песенок его супруги певицы Сирушо. Вначале подогрев аудиторию патриотическими песенками, И. Сагалетян выступил перед своими сторонниками, призвав их к "решающему" этапу борьбы против "предателя" Н. Пашиняна и за мифический "арцах", что можно понять, как то, что в случае свержения нынешнего режима в Армении, новые власти развяжут очередную войну за присвоение азербайджанских территорий.

После краткого вступления восходящей звезды армянской политики, выступили ещё пару "кандидатов" на высокие посты в "будущем", с аналогичными требованиями и призывами. Послушав своего новоявленного лидера, толпа "восхищенных" сторонников тронулась по его призыву на прогулку-митинг по вечернему Еревану. Тёплая погода и "патриотическая" музыка способствовала тому, что к шествию присоединилось больше народа, чем обычно. Видимо часть протестного электората решила, что вечерняя прогулка под музыку после сытного ужина - лучшее средство для похудания в весеннее время.

Откуда не возьмись из подворотни к шествию примкнул и "уважаемый" Робик джан, который в дорогом прикиде бодро прошагал в сопровождении охраны и верных соратников, демонстрируя всем своим видом кто настоящий "дирижёр" сегодняшнего шоу. Впереди колонны протестующих шёл сам Ишхан джан, переодически скандировавший лозунги: Армения без Никола, Армения без турков (что касается второго лозунга, то лидер дашнаков видимо совсем забылся в пылу митинговых страстей, ведь все азербайджанцы-тюрки были изгнаны из Армении ещё в 1988 году по призыву его предшественников).

За ним "стройными" рядами шли молодые, восторженные девушки, с "горящими" глазами в порванных джинсах - члены партии Дашнакцутюн, которые пели и подтанцовывали в такт музыке, поддерживая своего лидера, периодически отмечаясь в социальных сетях.

Погуляв по центру Еревана часа 2 и наоравшись вдоволь, протестующие, сбросив немного веса в сопровождении уже уставшей от них с утра полиции, вернулись на площадь, где продолжили свой митинг-концерт, посвящённый "бескомпромиссной" борьбе против действующей власти, где их лидеры обещали продолжить борьбу до конца на следующей день.

Зарвавшийся И. Сагалетян призвал начать очередные акции оппозиции с блокирования улиц, станций метро и правительственных зданий. То есть сторонники Р. Кочаряна решили пойти ва-банк и готовы на силовое противостояние с властями, понимая, что такие призывы не останутся без ответа.

Возможно, что власти примут превентивные меры против радикальной оппозиции, которая открыто готовится к силовому захвату власти в надежде на то, что Н. Пашинян для сохранения своего "демократического" имиджа на Западе, воздержится от применения более жестких мер по отношению к оппозиции.

Если Н. Пашинян даст слабину и уступит требованиям оппозиции, окончательно отказавшись исполнять трехсторонние Заявления и договорённости в Москве и Брюсселе, то это может очень дорого обойтись Армении, которая не в состоянии вести новую войну.

Армянская оппозиция обманывает свой народ, утверждая, что знает как решить проблему армянского населения Карабахского региона Азербайджана, чтобы добиться вожделенной "независимости". Этим они не только рискуют ввергнуть страну в очередную войну (исход которой всем известен), но и ставят под удар судьбу своих соотечественников проживающих на территории Азербайджана, обрекая их на очередные жертвы.

Как бы не хотел Н. Пашинян в ходе переговоров добиться некоего статуса (сгнившего на свалке истории), это полный блеф. Абсолютно всем, включая посредников известно, что эта тема потеряла свою актуальность до Второй Карабахской войны, когда армянская сторона отказалась от азербайджанского предложения автономии для армянского населения Карабахского региона, требуя полной независимости.

Армянская оппозиция просто играет на этой теме, чтобы прийти к власти под соусом спасения нации и ложной национальной идеи. Как бы не выковыривались лидеры оппозиции, смена власти в Армении ничего нового не принесёт и лишь ускорит процесс ликвидации остатков сепаратистов.

Президент Ильхам Алиев неоднократно предупреждал всех реваншистов, которые тешат себя надеждой вернуться назад в прошлое о том, что любая попытка посягательства на азербайджанскую территорию будет жестко пресекаться, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Последний марш армянской оппозиции демонстрируют то, что они продолжают жить в мире ложных иллюзий и не отдают себе отчёта в том, чем могут окончиться все их действия и чего это будет стоить армянскому народу, давно уставшему от войн и потрясений.