Мир должен узнать правду об уничтожении азербайджанского наследия в Армении

В Армении приняли все меры к тому, чтобы никто никогда не узнал и не даже не подумал, что есть какая-то связь между теми землями, которые занимает ныне Республика Армения, и азербайджанцами. На самом же деле это древняя азербайджанская земля. Об этом надо говорить, и в этом плане Президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит очень правильную политику, стараясь достучаться до всего мира и рассказать ему правду.

Об этом сказал в комментарии Day.Az известный израильский политолог, доктор права, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель.

Азербайджан очень правильно настаивает на необходимости отправки миссии ЮНЕСКО в Армению, считает израильский политолог. Армянская сторона активно обвиняет Азербайджан в якобы разрушении некоего армянского наследия, в вандализме и прочем, что, конечно же, не соответствует действительности.

"Получается как в старой поговорке - каждый судит по себе. Уничтожению подверглись все памятники истории, культуры, относящиеся к азербайджанцам, все наследие предков азербайджанского народа в самой Армении. Цель - чтобы никто никогда не узнал и даже не подумал, что есть какая-то связь между теми землями, которые занимает ныне Республика Армения, и азербайджанцами. На самом же деле это древняя азербайджанская земля. Поэтому необходимо, чтобы объективная и независимая комиссия ЮНЕСКО побывала в Армении и смогла во всем этом убедиться", - сказал наш собеседник.

По словам Финкеля, Армения с 20-х годов прошлого столетия методично уничтожает азербайджанское наследие, чтобы мир никогда не узнал, что на этой территории находилось Иреванское ханство, что там были земли и Хазарии, и Кавказской Албании, чтобы мир не знал о связи азербайджанских тюрков с этой землей. Израильский политолог особо подчеркнул, что все это делается на фоне того, что Азербайджан никогда не претендовал на возвращение себе этих земель. Данное поведение, отметил Михаил Финкель, очень походит на поведение человека, который каким-то путем заполучил что-то чужое и теперь пытается доказать всем, что это нечто его и принадлежало всегда только ему.

"В Израиле так же ведут себя палестинцы, старающиеся уничтожать наследие еврейского народа, которое, где не копни, выходит наружу на этой земле и свидетельствует о том, что евреи живут на этой земле четыре тысячи лет, а "пришельцами" являются арабы, появившиеся здесь только в 7-м веке нашей эры. Так же, как переселенные на азербайджанские земли армяне придумывают себе "кавказскую" историю, так и палестинцы называют себя филистимлянами, как назывались микенские греки. И те, и другие присваивают себе историю другого народа. Идентификация армян - это хаи, хайский народ, и Армения называется Хаястан. То есть хаи присвоили себе название древнего народа, который не имеет к ним никакого отношения.

Армения виновна в очень многих преступлениях. Армяне уничтожили все азербайджанское наследие в Республике Армения, и все, что оставалось на прежде оккупированных территориях Азербайджана. Мир ее не осуждает, потому что позитивно предвзят к этой стране. Во-первых, потому что это христианская страна. Во-вторых, потому что существует мощное лобби, которое усиленно работает над формированием позитивного армянского имиджа. К сожалению, приходится констатировать наличие на международной арене азербайджанофобии, тюркофобии, исламофобии. Об этом надо говорить, и в этом плане Президент Азербайджана проводит очень верную политику. Мир должен узнать правду", - сказал Михаил Финкель.

Лейла Таривердиева