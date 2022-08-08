https://news.day.az/politics/1485414.html В Шуше прошла церемония закрытия III Летнего лагеря диаспорской молодежи - ФОТО
В Шуше прошла церемония закрытия III Летнего лагеря диаспорской молодежи - ФОТО
Состоялась церемония закрытия III Летнего лагеря диаспорской молодежи "Шуша-270", являющегося одним из масштабных проектов Госкомитета по работе с диаспорой.
Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.
Участникам лагеря были вручены сертификаты, также были награждены победители интеллектуальных игр, которые были проведены в рамках проекта.
Кроме того, представители молодежи, проявившие особую активность в лагере, приняли участие в жеребьевке и получили подарки.
Отметим, III Летний лагерь диаспорской молодежи был реализован при совместной организации Госкомитета по
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