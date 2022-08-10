Невыученные уроки Эдмона Марукяна

Автор: Пярвин Мирзазаде

Бывший лидер радикальной армянской оппозиции, а ныне "респектабельный" посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Грачикович Марукян решил, что пришло его время вернуться в большую армянскую политику, стараясь завоевать общественное мнение в стране. Для этого господин Э. Марукян, который довольно долго хранил молчание после того, как переметнулся на сторону нынешних властей (после неудачной попытки захватить власть в ноябре 2020 года, сразу же после поражения Армении во Второй Карабахской Войне), стал активно выступать в средствах массовой информации со своими не совсем уместными комментариями по текущим событиям и вопросам отношений Армении с Азербайджаном и Турцией.

Долгое время хранивший молчание Э. Марукян после того, как получил указание от влиятельных спонсоров за границей молчать и поддерживать Н. Пашиняна, наконец получил возможность продемонстрировать свои "качества" политика, чтобы в случае чего быстренько заменить стремительно теряющего популярность Никол Воваевича.

Для того, чтобы лучше разрекламировать себя в качестве потенциального лидера страны, незапятнавшего себя "сотрудничеством" с Азербайджаном и Турцией, посол по особым поручением МИД Армении Э. Марукян стал выступать в армянской прессе с пространными комментариями относительно событий последних дней и своим видением мирного урегулирования отношений Армении с Азербайджаном. Возомнив себя новым армянским "Генри Ки́ссинджером", Эдмон Грачикович вышел из тени и сделал ряд "важных", по его мнению, заявлений для повышения своего рейтинга в глазах общественного мнения Армении как потенциальный лидер страны.

То что господин Э. Марукян не блещет интеллектом стало ясно еще в ноябре 2020 года, когда он, лидер партии "Просвящённая Армения", возглавил оппозиционное движение за свержение "предателя" Никола, потерпевшего поражение во Второй карабахской войне и вынужденного подписать капитуляцию.

Тогда Э. Марукяну, ставшему во главе оппозиции, удалось даже потеснить традиционных лидеров так называемого "карабахского клана" Робика Кочаряна и Сержика Саргсяна, которые мечтали вернуться к власти. Но увы, несмотря даже на то, что тогда кучке хулиганствующих элементов удалось захватить парламент Армении и надавать тумаков тогдашнему спикеру, а ныне главе МИД А. Мирзояну, власть в Армении ускользнула от Эдмона Грачиковича, как утренний туман и он остался у разбитого корыта, лишившись места в парламенте после внеочередных выборов июня 2021 года, а также щедрых пожертвований от диаспоры.

Э. Марукян является выпускником юридического факультета Московского государственного университета коммерции (ныне закрытого, а в советское время известного как Заочный институт советской торговли), который он окончил в 2002 году. Вернувшись в Армению, он быстро перестроился и поменял свои политические взгляды. Будучи выпускником довольно "не престижного" Московского ВУЗа, известного во времена СССР как кузница кадров цеховиков и завмагов, Э. Марукян сменил окрас и стал открыто выступать против ориентации Армении на ОДКБ и ЕАЭС. Для того, чтобы стать "своим" среди набирающих тогда влияние "соросят", он отправился в США, где в качестве стипендианта, изучал права человека и международное право на юридическом факультете Университета Миннесоты, получив степень магистра права в 2010 году.

С тех пор и началось восхождение Эдмона Грачиковича на армянский политический Олимп, где он слыл ярым сторонником "западной демократии". Будучи впервые избранным в парламент Армении в 2012 году, он открыто выступал против внешнеполитического курса тогдашнего президента Сержика Саргсяна. Продержавшись в парламенте аж до 2021 года, депутат Э. Марукян запомнился избирателям как ярый борец за "Великую Армению" от моря до моря и любитель изысканных блюд и вин в фешенебельных ресторанах Страсбурга, где он проводил время будучи членом делегации Армении в ПАСЕ.

Он радостно встретил "вельветовую" революцию своего старого соратника Н. Пашиняна в мае 2018 года, но не пришёлся ко двору новым армянским властям, которые подозревали господина Э. Марукяна в двурушничестве и бонапартизме за то, что на внеочередных парламентских выборах 2018 года, возглавляемая им партия вдруг вышла из "революционной" коалиции и пошла на выборы самостоятельно, видимо в отместку за то, что союзники по коалиции "недооценили" их лидера. После этого "бедный" Эдмон, который не понял, что времена поменялись, был наказан "революционными" властями за "непослушание" и был лишён парламентского кресла на внеочередных выборах июня 2021 года, так как с одной стороны не смог завоевать голоса избирателей за свою непримиримость, а с другой стороны был наказан за предательство, когда возглавил противников Никол Воваевича.

Но находиться долго в стороне от политики господину Э. Марукяну не пришлось. Его зарубежные покровители намекнули кому следует в Ереване, что он "свой" и прислушавшись к ним, премьер Н. Пашинян простил бывшему соратнику измену и пристроил в МИД на должность посла по особым поручениям-должность высокая, но особенно не пыльная, зато можно сколько хочешь кататься за государственный счёт по миру и делать ничего не значащие заявления по любому поводу и без поводов. Бывший оппозиционный лидер и депутат, а ныне посол Э. Марукян пришёлся ко двору у туркофобских политиков за рубежом, которым страсть как не хватало такого единомышленника, который как флюгер может менять свои взгляды и ориентацию.

Получив высокий пост в МИД, Эдмонд Грачикович сразу же взялся за дело и занялся уже знакомыми ему проблемами- разжиганием межнациональной розни, антиазербайджанской пропагандистской кампании и ничего не значащими комментариями по вопросам мирного урегулирования, которые не намного отличались по содержанию от его прежних выступлений на бывшей Театральной площади в Ереване после поражения во Второй карабахской войне в ноябре 2020 года.

События на линии соприкосновения сторон на территории, где временно размещены миротворцы, в августе 2022 года вновь вдохновили Эдмона Грачиковича на "подвиги". Вдоволь наговорившись армянским средствам масс- медиа, он заодно решил покорить и зарубежные средства массовой информации. Вот тут то "случайно" ему и подвернулся корреспондент русскоговорящего канала из США - RTVI (кстати критически относящегося к нынешнему российскому руководству), владельцем которого является американский бизнесмен армянского происхождения Микаэл Исраелян. Наверное для того, чтобы господин Э. Марукян чувствовал себя свободно в ходе интервью и "правильно" отвечал на поставленные ему вопросы, владелец канала отрядил на интервью с ним одного из своих близких людей - журналиста с хорошо узнаваемым акцентом Артёма Ерканяна, благо он давно не был на родине своих предков и горел желанием заодно полакомиться "армянскими" долмой и коньяком (оба продукта имеют явно не армянское происхождение: долма - тюркское, а коньяк- французское).

В ходе своего интервью, Э. Марукян почти час рассказывал байки и ещё раз продемонстрировал то, что армянские политики ничему не научились и не сделали соответствующих выводов из итогов Второй карабахской войны. Стараясь преподнести себя русскоязычной аудитории (которой практически давно уже не осталось в Армении) как "непоколебимого патриота", Эдмонд Грачикович демонстративно говорил на армянском языке с закадровым переводом в расчёте на то, что "Запад с нами". Все вопросы, адресованные собеседнику ведущий строил по принципу того, чтобы тот показал себя со всех сторон, как на смотринах. Он представил Э. Марукяна не как посла по особым поручениям МИД Армении, а выдумал для него новую, более высокую позицию, до сих пор не виданную в мировой дипломатии, назвав "послом по особым поручениям Армении", чем наверное вызвал слёзы умиления у своего собеседника, который давно мечтает о высоком тёплом кресле.

Послушав интервью Э. Марукяна можно сразу сделать вывод, что сей господин с большими личными амбициями спит и видит себя как будущего лидера страны, который поведёт Армению к новой войне и реваншу. Высокомерно рассуждая о том, чего он явно не понимал и не понимает в силу своего образования и опыта, Э. Марукян говоря о делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, повторил известные тезисы армянской стороны о том, что у армянской стороны есть мол какие-то карты, согласно которым оккупированные азербайджанские эксклавы являются спорными, а у Армении зато есть эксклавы внутри азербайджанской территории, которые подлежат немедленному возвращению. То есть армянская сторона публично заявляя, что у неё нет территориальных претензий, продолжает оккупировать часть азербайджанской территории и не собирается ее возвращать.

Э. Марукян, в лучших традициях армянских пропагандистов, вновь заявил, что Армения признала территориальную целостность Азербайджана ещё в 1991 году, вступив в СНГ. Если бы он немного разбирался в истории международных отношений, то знал бы, что Азербайджан стал членом этой организации лишь в 1993 году. Не успокаиваясь, Э. Марукян опять завёл свою старую пластинку о квази независимом "арцахе", который мол не входил в состав Азербайджана на момент распада СССР и решение статуса, который является не территориальной претензией, а вопросом "прав и гарантий безопасности" армянского населения.

Конечно, может быть подобные Э. Марукяну армянские политиканы могут обманывать такой риторикой собственный народ и международное сообщество, но обмануть Азербайджан им не удастся. Тогда как понимать почти 30 лет оккупации 20 % азербайджанской территории, включая районы вокруг бывшей НКАО, их переименования и включения в состав марионеточного "арцаха", который лишь был ширмой для армянской аннексии?

Э. Марукян, стараясь показать себя аудитории как "независимого самостоятельного" политика, который лишь во имя "национальных интересов" пошёл на "временное" сотрудничество с нынешними властями, не выдержал и отвечая на вопрос о картах проговорился о том, что у армянской стороны есть некие древние карты "Великой Армении" времён царя Тиграна Великого, согласно которым весь регион Южного Кавказа и Малой Азии является их исторической территорией, на которую могут быть предъявлены претензии.

Этим своим глупым заявлением Эдмонд Грачикович окончательно открыл своё истинное лицо, которое долгое время скрывал под личиной "скромного" парламентария и члена ПАСЕ, где выступая любил говорить об общечеловеческих гуманитарных принципах, вызывая симпатии у некоторых коллег из других стран, страдающих тюркофобией.

Касаясь вопроса открытия транспортных коридоров, "юрист" по образованию Эдмон Грачикович вдруг вспомнил про принцип взаимности в международных отношениях и попытался настаивать на том, что мол если Азербайджан требует статус коридора через Зангезур, то и Армения может требовать аналогичный статус для своих грузов и пассажиров по всей территории Азербайджана, как бы забыв о действующем пока Лачинском коридоре, уже имеющим этот статус. Такое наглое и безграмотное заявление "новоявленного высокопоставленного" армянского дипломата показывает, что армянская сторона продолжает свои игры, в надежде добиться односторонних преференцией и уступок, стараясь разжалобить международных посредников в лице ЕС и России. Постоянно спекулируя на теме транспортной блокады со стороны Азербайджана и Турции в ходе своего интервью он "скромно" скрывал, что причиной этого является экспансионистская политика руководителей Армении, которые почти 30 лет старались присвоить оккупированные азербайджанские территории и предъявлять территориальные претензии к Турции.

Нежелание руководства Армении признать сложившиеся новые геополитические реалии наносят вред стабильности в регионе. Тормозя открытие более удобных и коротких транспортных коридоров через свою территорию, армянская сторона не только наносит вред собственной экономике, но и фактически противостоит интересам своих союзников по ОДКБ и ЕАЭС, которые в этом сильно заинтересованы, в силу последних событий в мире.

Вошедший в раж господин Э. Марукян, забыв о том, что это Армения потерпела сокрушительное поражение и приняла условия капитуляции, стал даже угрожать Азербайджану тем, что "не стоит повторять ошибки армянской стороны"-требовать выполнения всех своих условий, так как, по его мнению, в своё время армянская сторона "допустила ошибку", не подписав мирное соглашение с Азербайджаном, которое закрепило бы достижения Первой карабахской войны, так как считала, что все, чего хотела, уже добилась.

Не обошёл стороной Э. Марукян и деятельность почившей в бозе Минской группы ОБСЕ признав, что совместная работа сопредседателей далее невозможна, но снова повторил перепевы армянской стороны относительно мандата и некоего "уникального опыта" сопредседателей, которые, как известно, ничего сделать не смогли относительно мирного урегулирования конфликта.

В ходе своего интервью "бывший" русофоб, а ныне сторонник "развития" всесторонних отношений с главным союзником, расточал "комплименты" российскому руководству и миротворцам в надежде, что в Москве забыли о его прежних взглядах. А также пел дифирамбы премьеру Н. Пашиняну и его правительству, которого провозгласил чуть ли не самым "демократичным" лидером мира, наверное чтобы он простил все его прошлые грехи.

Похоже, что Эдмон Грачикович продолжает в душе завидовать бывшему соратнику и нынешнему боссу, тайно надеясь, что его время скоро придёт и он будет снова востребован, а то бы он не стал так светиться на телеканале, который больше популярен среди зарубежных армян, чем в Армении.

В целом, все интервью посла по особым поручениям Э. Марукяна-это компиляция застарелых тезисов армянской стороны, облачённых в новую оболочку, чтобы завоевать поддержку за рубежом. Одно ясно, что при таком отношении к вопросам достижения мирного соглашения, армянская сторона норовит опять напороться на терапию азербайджанского железного кулака. Жалкие попытки Э. Марукяна представить Армению как страну - миротворца полностью провалились, так как послушав его, можно точно сделать вывод, что ни он, ни многие другие армянские политики не сделали правильных выводов из результатов Второй карабахской войны и надеются на реванш в будущем.

Президент Ильхам Алиев неоднократно предупреждал таких недальновидных армянских политиканов и их зарубежных покровителей о том, что не стоит испытывать терпение Азербайджана и повторять ошибок прошлого, которые могут дорого обойтись реваншистам.