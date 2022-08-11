https://news.day.az/politics/1486393.html На высоте Буздух и других высотах, взятых под контроль, ведутся инженерные работы - ВИДЕО
На высоте Буздух и других высотах, взятых под контроль, ведутся инженерные работы - ВИДЕО
В результате уточнений на территории, проведенных в этом районе азербайджанской армией, выполняются задачи инженерного обеспечения на высоте Буздух и ряде других важных господствующих высот, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Азербайджанскими подразделениями проводятся инженерные работы по созданию новых позиций и прокладке путей обеспечения на уточненных позициях.
Продолжаются необходимые меры по инженерному обеспечению на освобожденной территории и господствующих высотах.
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