На высоте Буздух и других высотах, взятых под контроль, ведутся инженерные работы

В результате уточнений на территории, проведенных в этом районе азербайджанской армией, выполняются задачи инженерного обеспечения на высоте Буздух и ряде других важных господствующих высот, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Азербайджанскими подразделениями проводятся инженерные работы по созданию новых позиций и прокладке путей обеспечения на уточненных позициях.

Продолжаются необходимые меры по инженерному обеспечению на освобожденной территории и господствующих высотах.