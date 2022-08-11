В Ходжавенде найдены обломки армянского вертолета

Сегодня на территории села Туг Ходжавендского района были обнаружены обломки вертолета "МИ-8" ВС Армении.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны.

В ходе расследования было установлено, что это обломки вертолета "Ми-8" Вооруженных сил Армении, сбитого подразделениями ВВС Азербайджана 18 октября 2020 года во время Отечественной войны в направлении села Туг Ходжавендского района.