https://news.day.az/politics/1486415.html В Ходжавенде найдены обломки армянского вертолета - ФОТО
В Ходжавенде найдены обломки армянского вертолета - ФОТО
Сегодня на территории села Туг Ходжавендского района были обнаружены обломки вертолета "МИ-8" ВС Армении.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны.
В ходе расследования было установлено, что это обломки вертолета "Ми-8" Вооруженных сил Армении, сбитого подразделениями ВВС Азербайджана 18 октября 2020 года во время Отечественной войны в направлении села Туг Ходжавендского района.
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