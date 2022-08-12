Азербайджанская община Великобритании требует признания "Союза служителей Махди" террористической организацией. Община обратилась к членам парламента, министерству иностранных дел Великобритании и Европарламенту в связи с нападением радикальной религиозной группы на посольство Азербайджана в Лондоне.

Об этом сообщили Day.Az в пятницу в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

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