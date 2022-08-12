https://news.day.az/politics/1486713.html Азербайджанская община Великобритании требует признания "Союза служителей Махди" террористической организацией
Азербайджанская община Великобритании требует признания "Союза служителей Махди" террористической организацией
Азербайджанская община Великобритании требует признания "Союза служителей Махди" террористической организацией. Община обратилась к членам парламента, министерству иностранных дел Великобритании и Европарламенту в связи с нападением радикальной религиозной группы на посольство Азербайджана в Лондоне.
Об этом сообщили Day.Az в пятницу в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.
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