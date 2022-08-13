Бег по граблям с предсказуемым итогом: Агавно-армянская фантазия

Автор: Акпер Гасанов

Это просто поразительно. В Армении не только не заканчивается, но и набирает обороты негласный общенациональный чемпионат по бегу по граблям. Вроде бы шишек на лбах у участников чемпионата набито столько, что впору отдельную выставку выпуклостей проводить, завлекая ею иностранных туристов. Так нет же - процесс идет. Я бы даже сказал - летит.

Итак, в минувший вторник состоялся матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Пюником" и сербской "Црвеной Звездой". Армянская команда продула на своем поле со счетом 0-2. Учитывая реальный уровень чемпионата Армении - это логичный, закономерный итог. Замечу к слову, что экзекуция "Пюника" имела место ровно в тот самый день, когда агдамский "Карабах" в очередной раз сотворил историю.

Многолетний клубный лидер отечественного футбола на выезде деклассировал венгерский "Ференцварош" со счетом 3-1 и прошел в следующий раунд еврокубков. Игрой агдамцев, которые давно снискали заслуженное уважение в футбольной Европе, восторгаются ныне специалисты из разных стран мира, а Гурбана Гурбанова по праву называют одним из самых перспективных тренеров Старого Света.

А чем запомнился "Пюник", кроме "сухого" поражения на домашней арене? Провокацией болельщиков, протащившими на стадион плакат, на котором было написано: "Карабах - Армения, Косово - Сербия".

Сразу вспомнился один мелкий политический деятель армянского розлива, который однажды уже делал такого рода провокационное заявление. Его зовут Никол Пашинян и он премьер-министр Армении.

Про Косово с Сербией он ничего не говорил, но вот фразу, аналогичную той, что появилась на плакате болельщиков проигравшего "Пюника" мы от него слышали. Он еще, для пущей важности, добавил "И точка". Чем все это закончилось? Тем что в ночь на 10 ноября Пашинян вынужден был подписать трехстороннее заявление, а по сути акт о капитуляции Армении в 44-дневной войне, в ходе которой азербайджанская армия превратила в дезертиров 10.000 армянских военнослужащих, разбив тех, кто не успел убежать.

Флаг Азербайджана водружен во всех освобожденных в ходе 44-дневной войны городах и селах, а недавно была проведена блестящая операция "Возмездие", в результате которой были взяты под контроль высоты Гырхгыз, а также Сарыбаба и другие господствующие высоты вдоль Карабахского хребта Малого Кавказа. И вот уже в армянских СМИ поднялся вой о том, что скоро Азербайджан вернет под свой контроль и Ханкенди.

Так что, появление данного провокационного плаката на еврокубковом матче с участием "Пюника" - это сублимация комплексов неполноценности, отчаяния и глупости со стороны армянских болельщиков. Впрочем, они ведь не один такой плакат подготовили. В руках у одной из болельщиц, которой удалось пробиться на газон стадиона, был плакат с надписью "Агавно не сдадим".

Сразу замечу, что Агавно - это армянское название села Забух, который армяне должны покинуть к концу августа вместе с городом Лачин и селом Сус, поскольку азербайджанский участок новой, альтернативной Лачинскому коридору дороги уже готов. Процесс уже пошел. Стоны, вопли, стенания и причитания армянской стороны никого не интересуют. И это их самих бесит больше всего.

В итоге, свою неспособность что-то, где-то и как-то изменить армяне компенсируют провокациями, которые вызывают смех и презрение. Презрение потому, что так выпукло демонстрировать свою трусость и глупость могут только потерявшие надежду что-то исправить персонажи. А смех - потому, что сама фраза "Агавно - не отдадим" реально веселая.

Потому, что читается она ожидаемо - отделяя первую букву А от всего остального армянского названия азербайджанского села. Так и хочется ответить армянским провокаторам - Агавно оставьте для утоления своих фантазий. Очень символично ведь получается. Азербайджан возвратил себе село Сус, а армянам осталась мечта про Агавно.

За озвучивание которой, кстати, им еще придется отвечать. Стадион "Республиканский" в Ереване может быть дисквалифицирован со стороны УЕФА. Об этом говорится в совместном заявлении Федерации футбола Армении и футбольного клуба "Пюник". Интересные, как ни крути, эти армяне. Сами провокацию совершают, сами же удивляются наказанию за нее. Что на поле боя, что на футбольном поле. Получается, что бег по граблям - национальный армянский вид спорта, в котором, судя по всему, главное не победа, а участие.