Шок по-армянски: новые итоги операции "Возмездие"

Автор: Акпер Гасанов

Это просто праздник какой-то. Нет, я всякое в своей жизни видел. Видел, как вчерашние коммунисты становились ярыми критиками КПСС, как гомосексуалисты громче всех осуждали сексуальные меньшинства. Но происходящее ныне среди армян это все же поразительно, даже на фоне самых невероятных морально-нравственных кульбитов.

Произошедшее описывает армянское издание Аравот. По их словам, один из лидеров карабахских сепаратистов Виталий Баласанян вместе с азербайджанскими официальными лицами посетил село в Лачинском районе и показал дома его жителей, которые в ближайшие дни будут переданы азербайджанцам. Об этом заявила в беседе с Aravot.am жительница села Сатик Асатрян.

По ее словам, сельчане собрались в центре села и вдруг видят - идет Виталий Баласанян с азербайджанцами. "Причем, азербайджанцы уже рассматривают наши дома, Виталий им показывал, уверял, что никто не будет сжигать или рушить жилье, все нормально. А вы представляете наше состояние?", - возмущается Асатрян. Дальше, как и следовало того ожидать, имело место попытка героизации момента.

Мол, одна очень смелая женщина из жительниц села подошла к Виталию и сказала: мало того, что продали все наши земли, еще даешь указание народу не наносить никакого ущерба, за что? "Люди годами тут жили, создавали, а вы говорите: закройте ключами двери и сдайте их руководителям. И нас что ли вместе с Лачином продали? Виталий удивленно посмотрел на нас, потом они сели в машину и уехали. Разве такое можно делать?", - пожаловалась Асатрян.

Интересный рассказ. Особенно, если вспомнить прежнее поведение Баласаняна. К примеру, в течении всех 44 дней войны он отважно критиковал военное и политическое руководство РА, при этом не приняв личного участия в сражениях. Баласаняна можно понять. Имея даже приблизительное представление о военном деле и обладая доступом к реальной информации о ходе войны, он разумно осознал, что славы снискать на сей раз не получится. А вот умереть или получить ранение, как и попасть в плен, вполне было можно.

В общем, самоустранился он от процесса, который предсказуемо привел к разгрому свыше 80% армянской армии. Зато по итогам 44-дневной войны, он всплыл и снова напялил на себя тогу ментора и критика. Регулярно с его уст слетали рассуждения в стиле "если бы у бабушки были яйца, то она была бы дедушкой". Приведу всего один пример полета его фантазии.

"Хочу сообщить нашему народу, что будет уточнение границ, будет поднят вопрос статуса. Не так, что Аскеранский, Гадрутский районы и другие территории остались под контролем ВС Азербайджана. Мы вернем эти территории", заявил он в интервью Общественному телевидению РА в начале прошлого года.

И что мы видим? Виталий сам себя высек. Не физически, но в глазах поверивших заявлениям и фантазиям этого проходимца армян. Которые, замечу, считают героизмом озвучивание вопроса в адрес Баласаняна. А еще, они возмущаются тем, что он мешает им проявлять свою варварскую сущность и сжигать дома и все вокруг перед тем, как покинуть азербайджанское село.

Замечу также, что недовольство из уст армян звучит не только в адрес Баласаняна. По сети гуляет ролик, где бывший армянский военнослужащий, а ныне блогер обращается с убедительной просьбой к азербайджанской стороне совершить действия сексуального характера в отношении министра обороны РА и членов его семьи.

Вот такие чудеса происходят с тем самым армянским народом, который десятилетиями верил в придуманный ими же миф о "непобедимости" армянской армии, о "слабости" Азербайджана. Как видим, итоги 44-дневной войны и недавно блестяще проведенной операции "Возмездие" кардинально изменили взгляды армян на существующую реальность. Стремительно катятся с пьедестала те, кого туда водрузило ущемленное сознание армянской стороны.

Плюс, звучат такие просьбы к азербайджанской стороне, что даже неудобно их озвучивать. А ведь процесс только начался. Армянам не стоит удивляться, если они увидят, как Араик Арутюнян лично передаст азербайджанской стороне все здания в Ханкенди. О чем тогда будут просить азербайджанскую сторону шокированные армяне- вопрос дискуссионный. Впрочем, это уже будет и не так важно.