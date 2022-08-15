https://news.day.az/politics/1487303.html Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.
В ходе операций по разминированию 8-13 августа были обнаружены и обезврежены 134 противопехотные и 193 противотанковые мины, а также 39 неразорвавшихся боеприпасов.
От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория общей площадью 685 гектаров, говорится в сообщении.
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