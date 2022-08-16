МИД Азербайджана прокомментировал факт поджога армянами лесов в Лачине

Начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала факт поджога армянами лесов в городе Лачин, селах Забух и Сус, передает Day.Az.

"Посмотрите, что незаконно поселившиеся в городе Лачин, селах Забух и Сус армяне оставляют после себя, покидая эти места? Разрушаются и сжигаются дома. Горят леса, наносится серьезный ущерб флоре и фауне, разрушаются объекты инфраструктуры. Именно таким образом Армения готовится к миру?!" - говорится в публикации Лейлы Абдуллаевой на странице в Twitter.