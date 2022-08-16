Представители ВС Ирана посетили Карабах

При организации министерства обороны Азербайджана делегация представителей Вооруженных сил Ирана посетила освобожденные от оккупации азербайджанские территории.

Как сообщили Day.Az во вторник в министерстве, делегация посетила Бардинский и Тертерский районы, подвергшиеся ракетным и артиллерийским атакам со стороны Армении во время 44-дневной войны.

Визит с участием в том числе и сотрудников посольства Ирана в Азербайджане продлится до 20 августа.