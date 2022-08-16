https://news.day.az/politics/1487681.html Представители ВС Ирана посетили Карабах - ФОТО
Представители ВС Ирана посетили Карабах - ФОТО
При организации министерства обороны Азербайджана делегация представителей Вооруженных сил Ирана посетила освобожденные от оккупации азербайджанские территории.
Как сообщили Day.Az во вторник в министерстве, делегация посетила Бардинский и Тертерский районы, подвергшиеся ракетным и артиллерийским атакам со стороны Армении во время 44-дневной войны.
Визит с участием в том числе и сотрудников посольства Ирана в Азербайджане продлится до 20 августа.
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