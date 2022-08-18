Покидая Лачин, армяне опять разрушают дома и наносят непоправимый экологический ущерб природе

В ряде армянских СМИ сегодня звучит критика в адрес российских вооружений: мол якобы из-за их низкого качества Ереван проиграл Вторую Карабахскую войну.

Плохому танцору всегда что-то мешает. Армения проиграла Вторую Карабахскую войну прежде всего из-за низкого качества системы власти и государственного управления, раздолбайства рядового и офицерского состава, коррупции на самом высшем уровне в системе армянского Минобороны... Причин много, их можно перечислять бесконечно.

Как передает Day.Az, об этом в своем телеграм-канале написал российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Впрочем страна, где национальными героями являются нацистские преступники и гитлеровские коллаборанты (Гарегин Нжде и ему подобные персонажи) по определению не может победить в войне - это противоречило бы логике истории", - считает российский политолог.

Даже цивилизованно выполнить взятые на себя обязательства по Трехстороннему заявлению Армения не может: покидая сейчас Лачинский район Азербайджана, армянские эмигранты из Сирии и Ливана опять уничтожают и разрушают дома, поджигают лес, наносят непоправимый экологический ущерб природе, пишет военный эксперт.

"В Лачине обнаружены новые минные поля, причем маркировка мин указывает, что они произведены в Армении в 2021 году.

Ну а качество российских вооружений - высокое. Просто надо уметь воевать и быть мотивированным на победу. А если проиграли - молча отползайте. И в своих проблемах вините самих себя - а не Россию", - резюмирует Игорь Коротченко.