https://news.day.az/politics/1496559.html Минобороны Армении скрывает имена погибших военнослужащих
Минобороны Армении скрывает имена погибших военнослужащих
В Армении родственники и друзья военнослужащих, погибших во время 44-дневной войны, требуют обнародовать имен военнослужащих, погибших во время последней провокации вооруженных сил Армении на границе с Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в связи с этим они проведут флешмоб.
"Мы требуем от Министерства обороны обнародовать имена военнослужащих, погибших в ходе последних событий", - сообщили они.
Напомним, хотя Армения объявила о гибели 135 своих военнослужащих, известно, что их число больше. Министерство также не обнародовало имена раненых военнослужащих.
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