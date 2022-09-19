Минобороны Армении скрывает имена погибших военнослужащих

В Армении родственники и друзья военнослужащих, погибших во время 44-дневной войны, требуют обнародовать имен военнослужащих, погибших во время последней провокации вооруженных сил Армении на границе с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в связи с этим они проведут флешмоб.

"Мы требуем от Министерства обороны обнародовать имена военнослужащих, погибших в ходе последних событий", - сообщили они.

Напомним, хотя Армения объявила о гибели 135 своих военнослужащих, известно, что их число больше. Министерство также не обнародовало имена раненых военнослужащих.