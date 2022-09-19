https://news.day.az/politics/1496577.html В Кремле назвали популистскими заявления Пелоси в Ереване
В Кремле назвали популистскими заявления Пелоси в Ереване
Россия готова приветствовать любые попытки на деле способствовать урегулированию между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
"Все, что не на словах, а на деле - и не громко, не популистски, а в реальности, тихо и по-деловому - может способствовать нормализации отношений, может способствовать стабилизации ситуации на границе, - это все может приветствоваться", - отметил Песков.
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