Джейхун Байрамов встретился с главами МИД Монголии, Сирии и Сомали

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, встретился с министром иностранных дел Монголии Батцецек Батмунх, министром иностранных дел и проживающих за рубежом сирийцев Сирийской Арабской Республики Фейсалом Мекдадом, министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Абширом Омаром Хурусе.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД, в ходе встреч стороны обменялись мнениями о деятельности и сотрудничестве в рамках Движения неприсоединения, двусторонних отношениях и региональных вопросах.

Министр Джейхун Байрамов выразил признательность за поддержку, оказанную инициативам нашей страны в период нашего председательства в рамках Движения неприсоединения, и проинформировал коллег о предстоящих планах.

Они заявили, что намерены и дальше расширять сотрудничество с Азербайджаном как в рамках Движения неприсоединения, так и на двусторонней основе.

Затем были обсуждены другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.