Прекращена служба ряда сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана

Прекращена служба ряда сотрудников прокуратуры в связи с достижением ими предельного возраста пребывания на службе на основании статьи 32.2 Закона Азербайджанской Республики "О прохождении службы в органах прокуратуры",

Об этом Day.Az сообщили в пятницу в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Согласно информации, в связи с этим Генпрокурором Кямраном Алиевым были приняты прокурор отдела защиты государственного обвинения Генпрокуратуры, главный советник юстиции Османов Мовлуд Омар оглу, прокурор Управления по надзору за следствием в прокуратуре, главный советник юстиции Нематли Фирдовси Ильяс оглу и старший прокурор Управления организационного и исполнительного контроля Генпрокуратуры, главный советник юстиции Алиев Алихан Атахан оглу.

Мовлуд Османов и Фирдовси Нематли были награждены Почетной грамотой прокуратуры, а Алихан Алиев - юбилейной медалью Азербайджанской Республики "100-летие прокуратуры Азербайджана (1918-2018)". Также им были вручены подарки.

В завершение было сделано фото на память.