Прекращена служба ряда сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана - ФОТО
Прекращена служба ряда сотрудников прокуратуры в связи с достижением ими предельного возраста пребывания на службе на основании статьи 32.2 Закона Азербайджанской Республики "О прохождении службы в органах прокуратуры",
Об этом Day.Az сообщили в пятницу в Генеральной прокуратуре Азербайджана.
Согласно информации, в связи с этим Генпрокурором Кямраном Алиевым были приняты прокурор отдела защиты государственного обвинения Генпрокуратуры, главный советник юстиции Османов Мовлуд Омар оглу, прокурор Управления по надзору за следствием в прокуратуре, главный советник юстиции Нематли Фирдовси Ильяс оглу и старший прокурор Управления организационного и исполнительного контроля Генпрокуратуры, главный советник юстиции Алиев Алихан Атахан оглу.
Мовлуд Османов и Фирдовси Нематли были награждены Почетной грамотой прокуратуры, а Алихан Алиев - юбилейной медалью Азербайджанской Республики "100-летие прокуратуры Азербайджана (1918-2018)". Также им были вручены подарки.
В завершение было сделано фото на память.
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