Обращение участников VIII съезда журналистов к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

Как уже сообщалось, 24 сентября участники VIII съезда журналистов Азербайджана выступили с обращением к Президенту Ильхаму Алиеву.

Day.Az представляет обращение:

"Уважаемый господин Президент!

Рады приветствовать Вас от имени участников VIII съезда журналистов Азербайджана.

Азербайджанская журналистика сыграла активную роль в воплощении идей независимости, сохранении многовековых обычаев и традиций нашего народа, выполнила историческую миссию. Наша печать, основа которой была заложена Гасан беем Зардаби, призывала народ к борьбе за священные идеи, обеспечила единство нашей солидарности с идеологией государственности. Создатель современной независимой Азербайджанской Республики, великий лидер Гейдар Алиев в своих выступлениях, встречах с представителями медиа, подписанными государственными документами высоко ценил вклад нашей печати в эту миссию, возрождение национального самосознания, процессы национального самопознания. Он видел журналистику как важный общественный институт государственного управления, превратил этот подход в модель управления, неотъемлемую составную часть демократического, светского государственного устройства.

Уважаемый господин Президент, оставаясь приверженным курсу, дальновидно установленному общенациональным лидером, Вы придали устойчивость идеологической линии его взглядов на журналистику. Эта линия объединила в себе многие важные моменты от повышения профессионализма журналистов до улучшения материально-технической базы медиа-органов, и социально-бытовых условий наших журналистов. Программа многовекторных реформ, реализуемая под Вашим руководством, охватывает и журналистику. Наши ожидания и пожелания заключаются в том, чтобы наши медиа-органы, обладающие особым весом на Кавказе, были готовы к конкурентной среде с влиятельными мировыми информационными ресурсами.

Господин Президент, мнения, высказанные Вами в интервью глобальным медиа-органам мира во время 44-дневной Отечественной войны, составили основные контуры информационной войны с врагом. Нет большего счастья, чем победа в этой войне, быть свидетелем освобождения наших земель от вражеской оккупации, испытания чувства победного торжества.

Также отмечаем, что на фоне глобальных процессов, происходящих в мире, Ваша принципиальность и решительность в сохранении наших национальных интересов является самой важной творческой темой азербайджанских журналистов.

Подготовка материалов, проведение анализов в этом направлении имеет для нас особое значение. Эта деятельность во имя Родины вселяет в нас чувство гордости и уверенности.

Уважаемый господин Президент, VIII съезд журналистов Азербайджана определяет высшие задачи, поставленные перед национальными информационными ресурсами. Опираясь в Вашем лице на богатое содержание медиа-политики азербайджанского государства, мы заявляем о готовности к выполнению важных задач во имя укрепления нашего государства и государственности.

Желаем Вам новых и новых успехов в Вашей священной деятельности, направленной на процветание нашей Родины.

С глубоким уважением и почтением к Президенту Ильхаму Алиеву,

участники VIII съезда журналистов Азербайджана

Баку, 24 сентября 2022 года".