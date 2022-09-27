Чтим память шехидов 44-дневной Отечественной войны, вписавших свое имя в историю

С уважением чтим память героических шехидов начавшейся 27 сентября 2020 года 44-дневной Отечественной войны, освободивших ценой своей жизни земли Родины от армянской оккупации и вписавших тем самым свое имя в историю.

Об этом сказал Trend главный советник Президента Турции Ялчин Топчу, передает Day.Az.

Отметим, что 27 сентября отмечается в Азербайджане как День памяти.