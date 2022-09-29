https://news.day.az/politics/1499364.html В МИД России назвали планы Пашиняна мнимыми
В МИД России назвали планы Пашиняна мнимыми
В МИД России назвали планы премьер-министра Никола Пашиняна мнимыми.
"Мы выступаем за полную и неукоснительную реализацию всех тех договоренностей, которые были заключены тремя странами для урегулирования затяжного конфликта. Это настоящая, а не мнимая дорожная карта", - сказала глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова, комментируя в ходе еженедельного брифинга идею Пашиняна разместить наблюдателей на армяно-азербайджанской границе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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