В МИД России назвали планы Пашиняна мнимыми

В МИД России назвали планы премьер-министра Никола Пашиняна мнимыми.

"Мы выступаем за полную и неукоснительную реализацию всех тех договоренностей, которые были заключены тремя странами для урегулирования затяжного конфликта. Это настоящая, а не мнимая дорожная карта", - сказала глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова, комментируя в ходе еженедельного брифинга идею Пашиняна разместить наблюдателей на армяно-азербайджанской границе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.