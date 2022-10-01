История творится на наших глазах: причины роста значимости и авторитета Азербайджана в мире

Автор: Акпер Гасанов

В столице Болгарии Софии прошла церемония открытия газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB). В церемонии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Принял, как триумфатор, как очень важная персона, возглавляющая страну, авторитет и роль которой на Европы все возрастает. Перед нами тот самый случай, когда амбиции государства подтверждаются ее делами, заслугами.

Итак, для начала я напомню о том, что IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добываемый на азербайджанском месторождении "Шахдениз-2". IGB будет подключен к TAP, по которому газ с "Шахдениз" поставляется на европейские рынки. Церемония закладки фундамента IGB состоялась 22 мая 2019 года в Болгарии. Протяженность газопровода составляет 182 километра.

И этот проект представляет существенную важность именно сейчас, когда крайне нестабильная ситуация в самом центре Европы, вызванная продолжающейся войной между Россией и Украиной, ставит перед жителями Старого Света вопрос о том, как пережить предстоящую холодную зиму. И дело ведь не только в растущих счетах за потребление газа. Его просто может не хватить!

Неспроста же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, перед церемонией открытия трубопровода в Софии, написала на своей странице в Twitter, что интерконнектор Греция-Болгария (IGB) является ключевым проектом для энергобезопасности Европы. Она же, как известно, не раз прежде высоко оценивала Азербайджан, как надежного поставщика нефти и газа в Европу.

Это и есть то, что в мире бизнеса называется идеальной деловой репутацией. Это то, чего добиваются даже не годами, а десятилетиями упорной и грамотной работы над имиджем. Да, наша страна имеет славную нефтяную историю. Достаточно вспомнить, что еще в 1803 году Гаджи Касымбей Менсурбеков из Баку впервые в мире начал добычу нефти из двух скважин, расположенных в море: в бухте Биби-Эйбат, в 18 и 30 метрах от берега.

Но статус еще и газовой державы - сравнительно новый статус для нашего государства. Напомню, что 31 декабря 2020 года Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Так была достигнута стратегическая цель в реализации проекта Южного газового коридора. И начало поставок топлива на европейский рынок открыло новую страницу в развитии Азербайджана как газовой страны.

Прошло менее двух лет и наша страна блестяще укрепляет свои позиции в новом статусе. По сути, диверсифицировав поставки энергии на мировой рынок, Азербайджану удалось добиться вклада в изменение энергетической карты Европы. О росте авторитета и доверия к Азербайджану свидетельствует и Меморандум, подписанный между Азербайджаном и ЕС, который можно назвать новой Дорожной картой сотрудничества в энергетической сфере.

Кроме того, Президент Азербайджана Ильхам Алиев совсем недавно сделал заявление о том, что наша страна планирует увеличить вдвое поставки газа в Европу. Это были слова политического деятеля, слова которого никогда не расходятся с делами. Кроме того, хочу напомнить про еще более ранее заявление главы нашего государства. "Азербайджан обладает запасами природного газа, которых достаточно для внутреннего потребления и экспорта как минимум на 100 лет", подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE.

По его словам, подтвержденные запасы природного газа в Азербайджане составляют 2,6 трлн куб. м. и такого объема достаточно как для внутреннего потребления, так и для экспорта, по меньшей мере на 100 лет. Кроме того, в настоящее время в Азербайджане идет разведка новых месторождений газа. Так что, есть огромный потенциал для расширения сотрудничества между нашей страной и Европой в газовой сфере.

Но это еще не все. "Я хотел бы прокомментировать то, что госпожа президент [председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен] сказала о возобновляемых источниках энергии - это также часть нашего меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сфере энергетики, который был подписан в июле этого года между Европейской комиссией и Азербайджаном. Я уверен, что скоро Азербайджан станет надежным поставщиком электроэнергии в Европу", - подчеркнул Президент Азербайджана, выступая на церемонии открытия газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

А это уже - настоящая сенсация и новый прорыв нашей страны! Мы же помним времена, когда данная проблема была очень актуальной для Азербайджана, когда в Баку а тем более в регионах республики частым явлением были отключения электроэнергии. Но все это, к счастью, в прошлом. Теперь наша страна полностью обеспечивает себя электроэнергией.

При этом, 94% электроэнергии вырабатывается на теплоэлектростанциях (ТЭС) за счет сжигания природного газа, а 6 % вырабатывается гидроэлектростанциями (ГЭС) и альтернативными источниками энергии. Электроэнергия из Азербайджана экспортируется в Иран, Турцию, Россию, Грузию. А теперь, она может экспортироваться в Европу. А это, в свою очередь, еще более увеличит значимость нашей страны, в качестве надежного партнера Старого Света. Что, в свою очередь, безусловно положительно скажется на готовности мира слышать справедливые, основанные на нормах международного права призывы официального Баку к установлению мира в регионе.