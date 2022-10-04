Начался визит председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в Индонезию
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 4-го октября прибыла в столицу Республики Индонезия - Джакарту для участия в 8-м саммите спикеров парламентов стран Большой двадцатки, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.
В международном аэропорту Сукарно-Хатта индонезийской столицы спикера азербайджанского парламента встречали наш посол в Индонезии Джалал Мирзоев и прочие официальные лица.
По ходу визита Сахиба Гафарова присоединится к мероприятиям 8-го саммита, выступит на сессиях и проведёт ряд бесед с главами других участвующих в мероприятии национальных делегаций.
На встречах будут обсуждаться расширение межпарламентского сотрудничества и другие темы, представляющие обоюдный интерес.
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