https://news.day.az/politics/1503832.html В Стамбуле состоится заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств
В Стамбуле состоится заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств
17 октября в Стамбуле пройдет внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.
Как сообщает Day.Az, помимо приоритетных вопросов повестки дня Организации, на встрече будут обсуждены вопросы подготовки к Саммиту Организации тюркских государств, который состоится в Самарканде 11 ноября текущего года.
Ожидается участие министров иностранных дел Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а также стран-наблюдателей Венгрии и Туркменистана.
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