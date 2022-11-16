Резолюция Сената Франции наносит вред усилиям по миростроительству в регионе

Резолюция, принятая Сенатом Франции 15 ноября, наносит вред усилиям по миростроительству в регионе.

Как передает Day.Az, об этом в среду написала на своей странице в Twitter посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.

"Резолюция Сената Франции от 15 ноября 2022 года еще раз показывает, что это предвзятая позиция, далекая от реальности в регионе, не служит процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, наносит вред усилиям по миростроительству в регионе", - написала она.