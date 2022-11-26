Армения должна сделать выводы из заявления старшего советника госсекретаря США

После окончания Второй карабахской войны, определившей победу Азербайджана, Минская группа ОБСЕ была отправлена ​​в архив истории дипломатии. Почти за 30 лет МГ не смогла добиться каких-либо положительных сдвигов в урегулировании карабахского конфликта, за что несет прямую ответственность. Сопредседатели пытались сохранить статус-кво, что только поощряло оккупационную политику Армении в течение этих 30 лет. Визит сопредседателей в регион носил лишь туристический характер.

Об этом Day.Az сказал член Комитета Милли Меджлиса (парламента) по международным отношениям и межпарламентским связям Эльман Насиров.

Комментируя заявление старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе Филипа Рикера о том, что "Американская администрация утверждает, что механизм Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) больше не функционирует и Вашингтон занимается мирным урегулированием между Азербайджаном и Арменией лишь в процессе взаимодействия непосредственно с Баку и Ереваном", наш собеседник отметил:

"США устами Рикера еще раз подтвердили сформировавшиеся в регионе новые реалии. Де-факто государство, являющееся одним из сопредседателей МГ ОБСЕ, признается в недееспособности Минской группы. Несмотря на призывы армянской стороны продолжить мирные переговоры в рамках МГ, сами бывшие страны-сопредседатели осознают невозможность этого.

Поэтому Армении необходимо сделать выводы, а не заниматься политическим популизмом. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о прекращении деятельности Минской группы ОБСЕ. С этой точки зрения манипуляция Арменией вопросов возобновления переговоров не имеет никакого значения. Рано или поздно в Армении тоже свыкнутся с новыми реалиями", - резюмировал Эльман Насиров.

Абдул Керимханов