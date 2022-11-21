Азербайджанский художник посмеялся над Макроном и Пашиняном

В социальных сетях распространяется публикация неизвестного художника, скрывающегося под псевдонимом HSF, посвященная тому, что Армения и Франция называют друг-друга "сестрами".

Как передает Day.Az, на карикатуру художника вдохновили на слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Напомним, что ранее, во время выступления на мероприятии, посвященном 30-летию создания партии "Ени Азербайджан" в Центре Гейдара Алиева, глава государства сказал, что Франция покровительствует Армении, они называют друг друга сестрами.

Рисунком поделился телеграм-канал @bakburila.