https://news.day.az/politics/1513216.html Азербайджанский художник посмеялся над Макроном и Пашиняном - «Сестры в юбках» - ФОТО
Азербайджанский художник посмеялся над Макроном и Пашиняном - «Сестры в юбках» - ФОТО
В социальных сетях распространяется публикация неизвестного художника, скрывающегося под псевдонимом HSF, посвященная тому, что Армения и Франция называют друг-друга "сестрами".
Как передает Day.Az, на карикатуру художника вдохновили на слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Напомним, что ранее, во время выступления на мероприятии, посвященном 30-летию создания партии "Ени Азербайджан" в Центре Гейдара Алиева, глава государства сказал, что Франция покровительствует Армении, они называют друг друга сестрами.
Рисунком поделился телеграм-канал @bakburila.
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