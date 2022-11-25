Турецкая делегация прибыла в Актау для участия в трехсторонней министерской встрече

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр транспорта и инфраструктуры Адиль Гараисмаилоглу прибыли в казахстанский город Актау для участия в трехсторонней встрече министров иностранных дел и транспорта Турции, Азербайджана и Казахстана.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в публикации главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Twitter.

"Мы находимся в Актау, городе на каспийском побережье Казахстана, для участия во 2-й встрече министров иностранных дел и транспорта Турции, Азербайджана и Казахстана", - говорится в публикации.