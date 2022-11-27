Упоминание выражения «Нагорно-Карабахской территории» недопустимо!

Заявляем о недопустимости упоминания Карабахского экономического района как "Нагорно-Карабахской территории".

Как передает Day.Az, об этом сказали Министерстве Обороны Азербайджана.

"Еще раз доводим до сведения командования российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики, важность использования в соответствующих сообщениях правильных названий наших населенных пунктов, которые приведены в направленных им официальных документах.

Официальные названия азербайджанских населенных пунктов, упоминаемых в сообщении миротворческого контингента Российской Федерации от 27.11.2022 года, размещенного на официальной интернет-странице Министерства обороны Российской Федерации, как "Мардакерт" и "Мартуни", - АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно", - говорится в сообщении ведомства.