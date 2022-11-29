Поддержка Армении - причина внутреннего разлома Ирана - Максим Шевченко - ВИДЕО
Поддержка Армении - причина внутреннего разлома Ирана.
Как передает Day.Az, об этом рассказал российский журналист, политик Максим Шевченко, принимая участие в специальном проекте Эльмара Гусейнова "Точка Кипения".
В эфире передачи ключевой темой был внутриполитический кризис в Иране и его последствия для региона.
"Я придерживаюсь позиции моего учителя Гейдара Джемаля. До смерти он записал видео, где открыто сказал, что поддержка Ираном армян в конфликте с Азербайджаном кончится для Тегерана очень плохо, что это будет фактором, если и не гибели, то серьезнейшего кризиса внутри страны. Джемаль открыто сказал - Иран предает азербайджанцев, вставая на сторону армян в вопросе Карабаха. И это предательство будет стоить Ирану внутреннего разлома и конфликта. Дело может даже закончится и его гибелью, как государства или гражданской войной", - сказал Шевченко.
Предлагаем вниманию читателей полное видео передачи:
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