Париж идет на обострение с Баку?

Автор: Лейла Таривердиева

Национальная ассамблея Франции (нижняя палата парламента) приняла антиазербайджанскую резолюцию. Это не стало неожиданностью. Подобная практика существует уже два года, появившись на повестке после победы Азербайджана в 44-дневной войне. Франция не смогла пережить этого события и с тех пор потеряла покой.

Принятый накануне документ называется "Прекращение агрессии Азербайджана против Армении и установление прочного мира на Южном Кавказе". Мы попытались вспомнить, принимались ли французским парламентом за тридцать лет армянской оккупации какие-то документы с требованием прекращения агрессии против Азербайджана, но нам это не удалось. Подобного документа никогда не существовало, как не существовало подобной мысли в умах французского истеблишмента вообще.

Резолюция была принята 256 голосами "за" при отсутствии голосов "против", однако это не является единогласным решением и даже не решением большинства, потому что всего в Национальной ассамблее заседают 577 парламентариев, а значит, 321 из них не принял участия в голосовании или вообще отсутствовал в парламенте. Почему? Это интересный вопрос. Напомним, что резолюция должна была быть принята в понедельник, но после обсуждений рассмотрение отложили на 30 ноября. Возможно, господин Макрон чего-то ждал, либо сопротивление этому одиозному документу было велико. Помнится, резолюция о "признании независимости Карабаха" была принята сразу. Правда, тогда на заседании присутствовало еще меньше депутатов - 191, и трое из них проголосовали "против". По всей видимости, только Эммануил Макрон считает поддержку армянам главнейшей задачей своей страны.

Как бы там ни было, Нацассамблея приняла резолюцию, вселив праздник в армянские сердца. Праздников у армян практически нет, и только подобные события помогают им временно высовывать головы из того болота, в котором существует Армения. Первый такой праздник "Санта"-Макрон устроил им 25 ноября 2020 года, когда Сенат потребовал признания "независимости Нагорного Карабаха". 4 декабря Национальная ассамблея Франции приняла забавный документ о "срочной необходимости признания Нагорного Карабаха". Какие измышления нашли место в этой резолюции, сегодня значения не имеет - она все равно не имела хода и так и осталась лишь в воспоминаниях армян. Потому что МИД Франции еще после решения Сената решительно заявил, что правительство не последует этим рекомендациям парламента.

Однако кое-что изменилось. Несмотря на истерию, устроенную Макроном в период Второй карабахской войны, французский президент все же находил в себе силы держать себя в руках и трезво мыслить. Чего нельзя сказать о нем в последние месяцы. Господин Макрон совсем потерял ориентации и ведет себя совершенно неприлично для главы такого авторитетного государства, как Франция. Совершенно очевидно, что движет им какая-то личная обида и порожденные туркофобией и исламофобией комплексы. Тут дело даже не в армянофилии - армяне в данном случае это просто инструмент. Что-то заставило президента Макрона забыть о дипломатии и протоколе поведения. Возможно, что "топливом" к подобной прыти послужил счет, выставленный ему армянской диаспорой, которой он много чего обещал за голоса и мало чего сумел выполнить. Не потому, что не хотел, а потому, что никто его, грозного Эммануила, оказывается, не боится. Да, резолюции парламента это, конечно, большая ложка дегтя, но с точки зрения интересов армян это ничего не изменит. Париж оказался бессилен повлиять на Баку, а также преувеличил свое влияние в Евросоюзе, для которого интересы европейского пространства куда важнее армянских интересов. Внутри самого ЕС у Франции не все хорошо. Пытаясь после брексита перетянуть на себя авторитет Великобритании, Париж лишь усложнил отношения с партнерами. Сегодня ему бы подумать об удержании собственных позиций, а не брать на себя "миссию", которую он просто не сможет выполнить.

Не исключено, что на этот раз резолюция Нацассамблеи будет поддержана правительством. Хотя МИД страны и заявил, что содержание резолюции не отражает официальную позицию страны, все заявления, сделанные президентом Макроном, отражают именно эти идеи. К сожалению, это так. При первой возможности Париж официально начнет продвигать в Евросоюзе идеи "эмбарго" на азербайджанские энергоносители. Это идея-фикс Макрона, за нее он готов лечь под поезд. Правда, выбрал он для этого не лучшее время - началась зима, Европа постепенно начинает замерзать, и пытаться заставить партнеров Азербайджана по Южному газовому коридору отказаться от каспийского газа означает страдать беспочвенным оптимизмом. Один из основателей и самых крупных экономик Евросоюза - Италия решила свои проблемы за счет азербайджанского газа, балканские страны, страны Восточной Европы с нетерпением ждут наше голубое топливо. Какое тут к черту эмбарго?

Кстати, на днях в Париже побывал президент Казахстана, и на встречах обсуждался и вопрос доставки в Европу казахстанских энергоносителей. Интересно, заблокировав азербайджанские трубопроводы, каким путем Макрон собирается получать газ из Центральной Азии? Есть, правда, у него лазейка - неафишируемые отношения с Россией. Руками и ногами голосуя за санкции против российских углеводородов, Франция раньше других соседей по ЕС успела к зиме заполнить свои хранилища газом из России и была крупнейшим покупателем российского сниженного газа. Макрон считает, что влияния Парижа хватит на то, чтобы заставить ЕС разблокировать российскую трубу и уговорить русских пускать по ней казахстанский и туркменский газ? Или Франция готова построить для этих целей собственный газопровод? Это мы так шутим, конечно, но, учитывая то, что делает и говорит президент Макрон, не удивимся, если подобные мысли его временами посещали.

Нельзя сказать, что у Франции в данном вопросе нет единомышленников. В Германии, которая как и французы, не получает азербайджанский газ, есть немало тех, кто называет газовую сделку ЕС с Баку "огромной ошибкой". Но на уровне германских властей Макрон себе союзника не найдет. Тем более, не найдется единомышленников на уровне структур Евросоюза. Единственной отдушиной может послужить Европарламент, где традиционно прочны проармянские позиции и на одиозные резолюции которого в Баку уже просто перестали обращать внимание.

Единственное, в чем Макрон все же преуспел, это в срыве мирного процесса. И его собственное поведение, и поведение его парламента, и его влияние на Никола Пашиняна сформировали атмосферу, непригодную для конструктивного разговора. Франция на данном этапе фактически уничтожила все достигнутые Брюсселем наработки. У Макрона, повторим, свои обидки, свои комплексы и свои интересы, которые в Ереване ошибочно принимают за армянские. Между тем, резолюции Сената и Нацассамблеи должны ужасать, а не радовать армянское общество, хотя бы его мыслящую часть, если таковая осталась. Потому что срыв мирного процесса однозначно закончится для армянской стороны очень плохо. Привыкшая же играть судьбами других народов Франция ничего не сделает, да и не сможет сделать для Армении, когда та окончательно пойдет ко дну благодаря такой вот "поддержке". Макрон уже сделал для этого все, что мог. А резолюция Нацассамблеи сдула последнюю соломинку.

Единственное, на что еще способна Франция для армян - это пошире открыть двери для тех, кто побежит из Армении. И то хлеб...