Отказ Баку от посредничества Макрона вызвал бурю эмоций

Автор: Лейла Таривердиева

Кто бы мог подумать - оказывается, Франции в Армении требуется адвокат. Точнее, тот, кто будет своеобразно разъяснять армянам причины неудач тандема Париж-Ереван и лично господина Макрона, пытавшегося выйти в дамки, а вместо этого оставленного за дверью.

Отказ Баку от посредничества Франции в лице Макрона вызвал целую бурю эмоций. По большей части истеричных. Что, честно говоря, очень удивляет. Неужели кто-то мог рассчитывать, что после известного интервью президента Франции, после резолюции Сената, азербайджанская сторона позволит Макрону присесть к столу переговоров? Франция всегда занимала неафишируемую проармянскую позицию, президент Макрон же поднял ее на уровень официальной. И что он ждет от Баку после этого?

Так много вопросов, ответы на которые очевидны. Впрочем, в армяно-азербайджанском противостоянии всегда было очевидным, за кем правда, а кто находится на темной стороне, однако это не мешало державам поддерживать зло и пытаться использовать его в своих целях. Поэтому не будем ожидать, когда армянская или французская стороны задумаются над ответами на поставленные вопросы, а постараемся ответить на них сами. Может, это как-то поможет прочиститься мозгам наших соседей, которые совсем заблудились в своих страхах и комплексах и не в состоянии понять, что каждый новый макрон приближает Армению к пропасти. От падения в нее эту страну, как не странно, пытается удержать Азербайджан, хотя именно он, казалось бы, должен был бы дать ей последний направляющий пинок и покончить с этим токсичным соседством раз и навсегда. Но Азербайджан этого не делает. В силу гуманистических и ментальных особенностей азербайджанского народа и проводимой Баку политики.

Начнем с того, что на самом деле Азербайджан, несмотря на утверждения армянских официальных лиц, аналитиков и журналистов, никогда не подписывался под четырехсторонним форматом. 31 августа в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча, и этот формат должен был остаться таким же на последующей встрече в том же Брюсселе. Кстати, глава МИД Армении Мирзоян не знает не только этого, но даже того, что 31 августа встреча проходила в Брюсселе, а в Праге она состоялась 6 октября. Позор, однако. Так вот, следующая встреча тоже была назначена в Брюсселе, но тут у французских армянофилов появилось "окно" в виде саммита "Европейского политического сообщества" в Праге, куда были приглашены и страны Восточного партнерства. Макрон подсуетился и напросился быть четвертым на предполагавшейся как трехсторонняя встрече. Ну, чтобы два раза не ходить, как говорится, раз уж все собрались. Азербайджан не стал упорствовать, проявив добрую волю, и разрешил Макрону поприсутствовать. В конце концов, чтобы прояснить диспозицию противника, иногда неплохо дать ему возможность пострелять.

Кто наблюдал за происходившим в Праге, помнят испуг на лице Пашиняна, глупую браваду на лице Макрона и понимающую улыбку на лице Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Глава Евросовета Шарль Мишель же выглядел так, будто жалел, что все это затеял. И не ошибся. Попытки давить "тяжелой артиллерией" на Баку не увенчались успехом. В итоговом документе опять не было ни Карабаха, ни пресловутого статуса, ни якобы оккупации армянских территорий. Зато было признание территориальной целостности и поощрение мирного договора. Президент Ильхам Алиев выдержал атаку и вышел победителем. Однако пражская встреча с участием Макрона поставила подножку европейскому посредничеству и лично Шарлю Мишелю, очень многое сделавшему с прошлого года для утверждения брюссельского формата.

Обиженный и оскорбленный своим провалом в Праге Макрон совсем слетел с катушек и начал наступление на Баку далекими от соответствующих его статусу методами. Сначала появилось его безобразное интервью, которым он фактически уже отрезал себе возможности для дальнейшего участия в процессе. Затем Сенат принял одиозную резолюцию, и проблема начала нарастать как снежный ком.

Удивительно, что после всего этого кто-то в Армении пытается доказывать, что в Праге Азербайджан согласился на четырехсторонний формат. Как раз наоборот, все предложения и ультиматумы Макрона и прятавшегося за его спиной Пашиняна были отвергнуты азербайджанской стороной, и уже тогда Парижу было отказано в модерации. Иначе дальнейшее поведение президента Франции, его нескрываемое бешенство и открытый вызов Баку не объяснить. Если бы в Праге ему удалось чего-то добиться, он вел бы себя иначе. И Пашиняну не пришлось бы умолять Шарля Мишеля уговорить Баку поставить на стол четвертый прибор.

Сочиняя и фантазируя, армянским СМИ и экспертным кругам (мы уже не говорим об Арарате Мирзояне) неплохо бы сначала изучить матчасть.

Французский демарш против Баку держится на спесивости и самомнении президента этой страны. Он пытается использовать влияние Парижа в различных организациях, чтобы давить на Азербайджан, ту же Франкофонию, заставляет страны МОФ принимать какие-то резолюции, их интересов совершенно не касающиеся. МОФ не в состоянии решить накопившиеся проблемы своих членов, но посвящает драгоценное время далекому Баку. Это говорит только об одном - Макрон и его армянская команда просто не знают, что им делать, и хватаются за любую возможность.

К сожалению, сильно французское влияние в ЮНЕСКО, и это разлагающе подействовало на организацию с тех пор, как ее возглавила Одри Азуле. Для ЮНЕСКО является позором предвзятость и ангажированность. Всемирная структура, призванная защищать наследие человечества, не может занимать чью-то сторону, иначе она теряет свой статус и превращается в инструмент реализации чьих-то интересов. О ЮНЕСКО мы уже говорили достаточно и заново распространяться на эту тему не будем. Недавний отказ Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой от статуса посла доброй воли в этой организации очень ясно выразил позицию Баку по этому поводу.

В соцсетях со вчерашнего дня распространяются слухи о планах Франции и России инициировать миссию ЮНЕСКО для оценки состояния "армянского наследия" в зоне ответственности РМК. Надеемся, что это только слухи. Если же нет, то затевающие все это стороны должны понимать, что без разрешения Азербайджана никакая миссия на азербайджанских территориях неосуществима. Особенно следует задуматься о последствиях российской стороне.

Самое забавное, что армянские и французские ресурсы продолжают апеллировать к успешно скончавшейся Минской группе и возмущаются таким "непочтительным" отношением азербайджанской стороны к одному из ее сопредседателей - Франции. Звучит неподдельное возмущение и удивление, что Баку удалось прикрыть эту контору, несмотря на сопротивление Парижа, Москвы и Вашингтона. Не будем нарушать интригу и оставим поразмышлять о причинах самих наших оппонентов. Пусть помучаются в поисках аргументов, которые были бы сильнее реалий, сформировавшихся после победы Азербайджана в 44-дневной войне.

Отказ Макрону не означает отказа от мирных переговоров. Азербайджан никогда не отказывался от переговоров, даже в самые трудные времена. И сегодня, когда сила однозначно на его стороне, он тоже продолжает искать возможности наладить мир с бывшим оккупантом. Это очень большая уступка армянам, и лучше будет им не искать заступников и не усложнять свою участь, а принять протянутую руку Азербайджана, пока он не передумал.

Ну как, кто-то в Армении еще продолжает думать, что Баку отказал Макрону из страха перед его "величием" и "могучим умом"?