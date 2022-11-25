Колониальной Франции тщетно лезть в посредники

Автор: Лейла Таривердиева

Готовясь вступить в председательство в Евросовете в 2022 году, Франция главной своей задачей определила вытеснение английского языка и выведение в лидеры на пространстве ЕС французского. Еще 20 лет назад на этом языке публиковалось почти 35 процентов документов институтов ЕС, а сегодня всего 3,7 процентов документов Еврокомиссии и 12 процентов - Европарламента публикуются первоначально на "языке Мольера". Почти 90 процентов же законопроектов и нормативных актов в ЕС ныне изначально пишутся на английском, после чего переводятся на другие языки блока.

Французов этот факт чрезвычайно возмущает, но до выхода Великобритании из Евросоюза они молча кусали губы и глотали желчь. Однако после Brexit Франция решила вернуть себе былые преференции. Внешнеполитическое ведомство страны в конце прошлого года предупредило союзников, что во время председательства Франции в Евросовете все ключевые заседания будут проводиться на французском языке, на нем же будет вестись вся документация и переписка. А если письмо придет на английском, оно останется без ответа! Эти грозные предупреждения МИДа цитировали французские СМИ. Для реализации этой грандиозной цели на организацию в Брюсселе курсов для еврочиновников были выделены немалые средства.

Как заявил журналистам министр по делам ЕС Франции Клеман Бон, Евросоюз должен прекратить говорить на английском.

Президент Ильхам Алиев: Франция не может принимать участия в мирном процессе, и это ее вина

Президент Ильхам Алиев: Франция не может принимать участия в мирном процессе, и это ее вина

Совершенно непонятно, почему это должно быть именно так, если, согласно данным европейского статистического агентства Eurobarometer, французский язык занимает только третье место среди используемых европейцами - на нем говорят 26 процентов населения ЕС. На втором месте немецкий с 32 процентами, а на первом - английский, которым владеет половина жителей Европы. Но для Парижа цифры и факты не являются основанием, чем они очень напоминают одного из наших соседей, объявивших себя с Францией сестрами. Французские чиновники мотивируют свои требования желанием "разнообразия", но никто не сомневается, что целью является водворение французского языка на роль главного в Евросоюзе. По мнению наблюдателей, вытеснить английский у французов не получится. Хотя бы потому, что у нынешней Франции и особенно ее несуразного президента не достает для этого авторитета.

Это, кстати, продемонстрировал недавно состоявшийся в Тунисе саммит Международной организации франкофонии. Азербайджан, как и Кавказ в целом не имеет никакого отношения к таким проектам, и мы бы, возможно, не интересовались новостями с франкоязычного фронта, если бы членом МОФ не была Армения и если бы она не пыталась использовать эту гуманитарную организацию в политических целях, навязывая свои комплексы странам-участницам, среди которых в большинстве бывшие французские колонии, погрязшие в собственных проблемах.

Сам термин "Франкофония" появился в 1887 году. МОФ же была создана в 1970 году под названием "Агентство культурного и технического сотрудничества". Это организация, объединяющая не друзей Франции, как кажется некоторым, а страны, для которых французский язык является родным и на нем говорит большинство населения. Как мы уже отметили, большая часть, скажем так, франкофонов, это страны Африки, Индийского океана и Ближнего Востока. То есть страны, в разные периоды истории находившиеся под французским протекторатом и познавшие все "прелести" высоких идеалов французской культуры. Французские эксперты и политики любят приводить красивые цифры, доказывая якобы высокую популярность французского языка в мире, но умалчивают при этом, что 80 процентов этой популярности приходится на Африканский континент, бывшие колонии, уровень развития которых не позволяет им отделаться от языка колонизаторов. Да и в самой Европе, которую Париж пытается заставить говорить по-французски, этот язык является государственным только для Франции и Бельгии.  

Азербайджанский художник посмеялся над Макроном и Пашиняном - «Сестры в юбках» - ФОТО

Азербайджанский художник посмеялся над Макроном и Пашиняном - «Сестры в юбках» - ФОТО

Франция никогда не была заинтересована в развитии обществ своих колоний. Судя по нынешнему состоянию тех бывших колоний, кому не удалось подняться на ноги самостоятельно, "цивилизаторская" роль Франции заключалась только в разграблении их ресурсов и насаждении своего языка. МОФ, по сути, для того и была создана, чтобы не дать этим странам ускользнуть с орбиты Парижа, даже будучи независимыми, и поддерживать видимость обширности франкоговорящего мира. "Семья планетарного масштаба", - говорит о франкофонии Эммануэль Макрон.

Официальная версия Парижа звучит так: организация франкофонии создана по инициативе самих бывших колоний. Как бы там ни было, последний саммит в Тунисе показал, что как опекун, защитник и партнер Франция ни на что не пригодна, и страны Африки об этом уже открыто говорят. В Руанде не забыли "заслуги" французских миротворцев, вместо защиты людей от геноцида помогавших преступникам покидать страну. В Мали сегодня происходит примерно то же самое - военный контингент Франции из страха перед происходящими внутри страны процессами сокращают свое присутствие, в результате чего внутриполитические проблемы только обостряются.

Ни сама Франция, ни МОФ не могут служить опорой для тех, кто нуждается в поддержке. Впрочем, есть удивительное исключение - Армения. Членство этой страны  Организации франкофонии является "интригующим" фактом. Даже в сообщениях российских СМИ о саммите Франкофонии, проведенном в 2018 году в Армении, можно встретить "саммит прошел... в Ереване". Как тут не удивиться. Действительно, какое отношение Армения имеет к Франции. Кроме богатой и влиятельной диаспоры, диктующей правила французским политикам, и Шарля Азнавура - эти два народа ничто не связывает.

Президент Ильхам Алиев: Франция покровительствует Армении, они называют друг друга сестрами

Президент Ильхам Алиев: Франция покровительствует Армении, они называют друг друга сестрами

Армения никогда не входила во франкоязычное пространство, но нашла в лице Франции единомышленницу после того, как после распада Союза оказалась в состоянии свободного падения. С момента вступления Армении в МОФ, дело приобрело любопытный оборот. Такое впечатление, что организация даже получила некий смысл для своего существования. Наверняка, многие члены организации были удивлены тем, что значительное время на саммите в Тунисе было уделено армянским проблемам. Повторим - у бывших колоний очень много своих трудностей, проблем, драматических моментов, а тут премьер Армении и президент Франции, забыв обо всем, вместо того, чтобы заняться насущными вопросами, азартно сочиняют бумагу против Азербайджана. Тут нельзя сказать, что наша страна не имеет никакого отношения к членам МОФ. Как раз наоборот - многие из этих стран являются членами Движения неприсоединения, а также просто дружественными нам государствами. Благодаря им бумага не получилась такой "содержательной" и таланты Пашиняна и Макрона были растрачены впустую.

Похоже, Президент Франции решил самоутверждаться через клевету на Азербайджан. Нынешняя осень богата доказательствами этого. 15 октября была принята известная резолюция Сената - совершенно безобразный по количеству лжи на квадратный сантиметр бумаги документ. На саммите франкофонии не получилось продолжить эту работу, но ожидается принятие подобной резолюции и Национальной Ассамблеей Франции. Париж и Ереван хорошо нашли друг друга и смысл жизни. Если в отношениях Армении с Россией употреблялись определения "младший брат" и "старший брат", то в армяно-французской любви есть интрига - Ереван и Париж, оказывается, "сестры". Кто там младше, а кто старше, не нам выбирать. Не исключено, что они "однояйцевые близнецы" - слишком уж слаженно действуют. Правда, французскому языку в школах Армении все равно почти не учат, делая упор на ненавистный Макрону английский язык. Знает ли об этом Эммануэль?

Еще раз заметим, что Армения не имеет никакого отношения к пространству франкофонии. Как страна с хотя бы небольшим процентом франкоговорящего населения она не значится ни в каких отчетах самой же МОФ. Достаточно взглянуть на нижеприведенные фото:

Армения не внедряет французский язык, не платит взносы, не способна (даже если бы очень захотела) как-то помочь продвижению интересов Парижа. Откуда же любовь? Хотя и считается, что любят не за что-то, а вопреки, тут, думается, не тот случай. Тут любовь, основанная на общих интересах и фобиях. Франция хочет войти на Южный Кавказ, используя глупость Пашиняна. А Пашинян старается использовать Макрона (именно Макрона, а не Париж) как тормоз для мирного процесса и как рычаг для выдавливания России. Но Никол немного не рассчитал. Какой же из Макрона рычаг? Тормоз - да, эта роль как раз для нынешнего французского лидера. Вспомним его бледную фигуру на встрече в Праге, где он буквально путался под ногами. Его присутствие на встрече было совершенно неуместно и в определенной степени помешало. Но Николу понравилось и он захотел увидеть "сестренку" рядом и на встрече в Брюсселе, намечавшейся на начало декабря, и поставил это условием - либо вместе, либо никак. Можно представить состояние Шарля Мишеля, когда ему пришлось передавать это условие азербайджанской стороне.

Комментируя последнюю выходку "сестер", Президент Ильхам Алиев был лаконичен: "Учитывая все это, понятно, что Франция не может принимать участия в мирном процессе. И это не наша, а их вина, так как ни США, ни Россия никогда на официальном уровне не принимали чью-то сторону. Это означает, что встреча 7 декабря не состоится. И мы будем рассматривать другие альтернативы. Посмотрим, кто будет выполнять роль посредника и на какой платформе".

То есть Азербайджан ни на каких условиях не согласится на посредничество Макрона. Эта тема закрыта и вернуть ее в повестку могут только искренние и личные извинения нынешнего президента Франции перед азербайджанским народом.

А Пашиняну следовало бы начать, наконец, действовать своим умом, а не прислушиваться к советам из Парижа, Москвы или еще откуда-то. Армения всегда на кого-то надеется. Прежде это была Россия, теперь Франция. Но все опять закончится для армянской стороны позором и поражением. Потому что Россия хотя бы была рядом и большая, а Франция... Престиж Парижа тает на глазах благодаря Макрону, президенту, которого не уважают ни собственный народ, ни оппоненты, ни партнеры. Пашинян не в счет. Он как Рапик из анекдотов армянского радио - всегда исключение.

На фоне усиления влияния Китая за счет инвестиций на африканском континенте, военного усиления России в Центральной Африке и Мали и обгона Турцией французов в восточном Средиземноморье и Ливии, Елисейский дворец в лице Эммануэля Макрона готов на самые непопулярные шаги.

А нападать на Баку в сегодняшних реалиях - шаг очень и очень непопулярный.