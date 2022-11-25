Колониальной Франции тщетно лезть в посредники

Автор: Лейла Таривердиева

Готовясь вступить в председательство в Евросовете в 2022 году, Франция главной своей задачей определила вытеснение английского языка и выведение в лидеры на пространстве ЕС французского. Еще 20 лет назад на этом языке публиковалось почти 35 процентов документов институтов ЕС, а сегодня всего 3,7 процентов документов Еврокомиссии и 12 процентов - Европарламента публикуются первоначально на "языке Мольера". Почти 90 процентов же законопроектов и нормативных актов в ЕС ныне изначально пишутся на английском, после чего переводятся на другие языки блока.

Французов этот факт чрезвычайно возмущает, но до выхода Великобритании из Евросоюза они молча кусали губы и глотали желчь. Однако после Brexit Франция решила вернуть себе былые преференции. Внешнеполитическое ведомство страны в конце прошлого года предупредило союзников, что во время председательства Франции в Евросовете все ключевые заседания будут проводиться на французском языке, на нем же будет вестись вся документация и переписка. А если письмо придет на английском, оно останется без ответа! Эти грозные предупреждения МИДа цитировали французские СМИ. Для реализации этой грандиозной цели на организацию в Брюсселе курсов для еврочиновников были выделены немалые средства.

Как заявил журналистам министр по делам ЕС Франции Клеман Бон, Евросоюз должен прекратить говорить на английском.

Совершенно непонятно, почему это должно быть именно так, если, согласно данным европейского статистического агентства Eurobarometer, французский язык занимает только третье место среди используемых европейцами - на нем говорят 26 процентов населения ЕС. На втором месте немецкий с 32 процентами, а на первом - английский, которым владеет половина жителей Европы. Но для Парижа цифры и факты не являются основанием, чем они очень напоминают одного из наших соседей, объявивших себя с Францией сестрами. Французские чиновники мотивируют свои требования желанием "разнообразия", но никто не сомневается, что целью является водворение французского языка на роль главного в Евросоюзе. По мнению наблюдателей, вытеснить английский у французов не получится. Хотя бы потому, что у нынешней Франции и особенно ее несуразного президента не достает для этого авторитета.

Это, кстати, продемонстрировал недавно состоявшийся в Тунисе саммит Международной организации франкофонии. Азербайджан, как и Кавказ в целом не имеет никакого отношения к таким проектам, и мы бы, возможно, не интересовались новостями с франкоязычного фронта, если бы членом МОФ не была Армения и если бы она не пыталась использовать эту гуманитарную организацию в политических целях, навязывая свои комплексы странам-участницам, среди которых в большинстве бывшие французские колонии, погрязшие в собственных проблемах.

Сам термин "Франкофония" появился в 1887 году. МОФ же была создана в 1970 году под названием "Агентство культурного и технического сотрудничества". Это организация, объединяющая не друзей Франции, как кажется некоторым, а страны, для которых французский язык является родным и на нем говорит большинство населения. Как мы уже отметили, большая часть, скажем так, франкофонов, это страны Африки, Индийского океана и Ближнего Востока. То есть страны, в разные периоды истории находившиеся под французским протекторатом и познавшие все "прелести" высоких идеалов французской культуры. Французские эксперты и политики любят приводить красивые цифры, доказывая якобы высокую популярность французского языка в мире, но умалчивают при этом, что 80 процентов этой популярности приходится на Африканский континент, бывшие колонии, уровень развития которых не позволяет им отделаться от языка колонизаторов. Да и в самой Европе, которую Париж пытается заставить говорить по-французски, этот язык является государственным только для Франции и Бельгии.

Франция никогда не была заинтересована в развитии обществ своих колоний. Судя по нынешнему состоянию тех бывших колоний, кому не удалось подняться на ноги самостоятельно, "цивилизаторская" роль Франции заключалась только в разграблении их ресурсов и насаждении своего языка. МОФ, по сути, для того и была создана, чтобы не дать этим странам ускользнуть с орбиты Парижа, даже будучи независимыми, и поддерживать видимость обширности франкоговорящего мира. "Семья планетарного масштаба", - говорит о франкофонии Эммануэль Макрон.

Официальная версия Парижа звучит так: организация франкофонии создана по инициативе самих бывших колоний. Как бы там ни было, последний саммит в Тунисе показал, что как опекун, защитник и партнер Франция ни на что не пригодна, и страны Африки об этом уже открыто говорят. В Руанде не забыли "заслуги" французских миротворцев, вместо защиты людей от геноцида помогавших преступникам покидать страну. В Мали сегодня происходит примерно то же самое - военный контингент Франции из страха перед происходящими внутри страны процессами сокращают свое присутствие, в результате чего внутриполитические проблемы только обостряются.

Ни сама Франция, ни МОФ не могут служить опорой для тех, кто нуждается в поддержке. Впрочем, есть удивительное исключение - Армения. Членство этой страны Организации франкофонии является "интригующим" фактом. Даже в сообщениях российских СМИ о саммите Франкофонии, проведенном в 2018 году в Армении, можно встретить "саммит прошел... в Ереване". Как тут не удивиться. Действительно, какое отношение Армения имеет к Франции. Кроме богатой и влиятельной диаспоры, диктующей правила французским политикам, и Шарля Азнавура - эти два народа ничто не связывает.

Армения никогда не входила во франкоязычное пространство, но нашла в лице Франции единомышленницу после того, как после распада Союза оказалась в состоянии свободного падения. С момента вступления Армении в МОФ, дело приобрело любопытный оборот. Такое впечатление, что организация даже получила некий смысл для своего существования. Наверняка, многие члены организации были удивлены тем, что значительное время на саммите в Тунисе было уделено армянским проблемам. Повторим - у бывших колоний очень много своих трудностей, проблем, драматических моментов, а тут премьер Армении и президент Франции, забыв обо всем, вместо того, чтобы заняться насущными вопросами, азартно сочиняют бумагу против Азербайджана. Тут нельзя сказать, что наша страна не имеет никакого отношения к членам МОФ. Как раз наоборот - многие из этих стран являются членами Движения неприсоединения, а также просто дружественными нам государствами. Благодаря им бумага не получилась такой "содержательной" и таланты Пашиняна и Макрона были растрачены впустую.

Похоже, Президент Франции решил самоутверждаться через клевету на Азербайджан. Нынешняя осень богата доказательствами этого. 15 октября была принята известная резолюция Сената - совершенно безобразный по количеству лжи на квадратный сантиметр бумаги документ. На саммите франкофонии не получилось продолжить эту работу, но ожидается принятие подобной резолюции и Национальной Ассамблеей Франции. Париж и Ереван хорошо нашли друг друга и смысл жизни. Если в отношениях Армении с Россией употреблялись определения "младший брат" и "старший брат", то в армяно-французской любви есть интрига - Ереван и Париж, оказывается, "сестры". Кто там младше, а кто старше, не нам выбирать. Не исключено, что они "однояйцевые близнецы" - слишком уж слаженно действуют. Правда, французскому языку в школах Армении все равно почти не учат, делая упор на ненавистный Макрону английский язык. Знает ли об этом Эммануэль?

Еще раз заметим, что Армения не имеет никакого отношения к пространству франкофонии. Как страна с хотя бы небольшим процентом франкоговорящего населения она не значится ни в каких отчетах самой же МОФ. Достаточно взглянуть на нижеприведенные фото:

Армения не внедряет французский язык, не платит взносы, не способна (даже если бы очень захотела) как-то помочь продвижению интересов Парижа. Откуда же любовь? Хотя и считается, что любят не за что-то, а вопреки, тут, думается, не тот случай. Тут любовь, основанная на общих интересах и фобиях. Франция хочет войти на Южный Кавказ, используя глупость Пашиняна. А Пашинян старается использовать Макрона (именно Макрона, а не Париж) как тормоз для мирного процесса и как рычаг для выдавливания России. Но Никол немного не рассчитал. Какой же из Макрона рычаг? Тормоз - да, эта роль как раз для нынешнего французского лидера. Вспомним его бледную фигуру на встрече в Праге, где он буквально путался под ногами. Его присутствие на встрече было совершенно неуместно и в определенной степени помешало. Но Николу понравилось и он захотел увидеть "сестренку" рядом и на встрече в Брюсселе, намечавшейся на начало декабря, и поставил это условием - либо вместе, либо никак. Можно представить состояние Шарля Мишеля, когда ему пришлось передавать это условие азербайджанской стороне.

Комментируя последнюю выходку "сестер", Президент Ильхам Алиев был лаконичен: "Учитывая все это, понятно, что Франция не может принимать участия в мирном процессе. И это не наша, а их вина, так как ни США, ни Россия никогда на официальном уровне не принимали чью-то сторону. Это означает, что встреча 7 декабря не состоится. И мы будем рассматривать другие альтернативы. Посмотрим, кто будет выполнять роль посредника и на какой платформе".

То есть Азербайджан ни на каких условиях не согласится на посредничество Макрона. Эта тема закрыта и вернуть ее в повестку могут только искренние и личные извинения нынешнего президента Франции перед азербайджанским народом.

А Пашиняну следовало бы начать, наконец, действовать своим умом, а не прислушиваться к советам из Парижа, Москвы или еще откуда-то. Армения всегда на кого-то надеется. Прежде это была Россия, теперь Франция. Но все опять закончится для армянской стороны позором и поражением. Потому что Россия хотя бы была рядом и большая, а Франция... Престиж Парижа тает на глазах благодаря Макрону, президенту, которого не уважают ни собственный народ, ни оппоненты, ни партнеры. Пашинян не в счет. Он как Рапик из анекдотов армянского радио - всегда исключение.

На фоне усиления влияния Китая за счет инвестиций на африканском континенте, военного усиления России в Центральной Африке и Мали и обгона Турцией французов в восточном Средиземноморье и Ливии, Елисейский дворец в лице Эммануэля Макрона готов на самые непопулярные шаги.

А нападать на Баку в сегодняшних реалиях - шаг очень и очень непопулярный.