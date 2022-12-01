Франция и Россия грешат одной слабостью – пытаются создать невидимый антиазербайджанский фронт

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Франция - это актор, который хочет подчинить все процессы своим желаниям. Такое поведение связано с некоторыми обстоятельствами. Дело в том, что Франция сейчас испытывает огромные трудности с энергообеспечением. То есть вопрос энергогенерации для этой страны, у которой огромное количество атомных электростанций и ресурсные возможности в плане обеспечения ураном, остается очень актуальным.

Примечательно, что у Парижа становится все больше противников, которые связывают его по рукам и по ногам. Неслучайно портятся отношения Франции с Италией, у которой прекрасные отношения с Турцией и Азербайджаном, продолжается извечный спор Парижа с Лондоном, который прекрасно себя чувствует на постсоветском пространстве, куда вкладываются ВР и другие британские компании. Они тоже отвернулись от Парижа, особенно после брексита.

С другой стороны, Францию теснит Россия, в частности, в Мали, на которую Париж полагался и оказался у разбитого корыта, поскольку ЧВК "Вагнер" взяла под контроль основные урановые рудники, оставив французов с носом. И потому Париж теперь ударился в политику дестабилизации с Турцией, Азербайджаном, Италией, Великобританией и даже с Россией.

То, что Азербайджан отказывается от посредничества Макрона, не означает, что брюссельская площадка канула в Лету. Я думаю, Шарлю Мишелю, как главе Евросовета хватит мудрости и маневренности, чтобы выставить за дверь Макрона как человека, играющего роль спойлера в этом процессе, и вернуть все на круги своя.

Азербайджан в переговорном процессе чувствует себя очень уверенно, потому что у нас имеется большое подспорье ресурсов, военно-технических возможностей, наш оборонный бюджет растет. И, безусловно, мы видим, что политика Президента Ильхама Алиева - очень точная и прагматичная. Мы видим, что Париж сейчас пытается обеспечить Армению военным снаряжением, вырабатывает логистику для пользования европейскими маршрутами в этих целях, в том числе маршрутами через Черное море, чтобы доставлять оружие Армении. Цель - дестабилизировать ситуацию и на Южном Кавказе. То есть фактически Париж ведет себя очень подло, подталкивая своего вассала Армению на военную авантюру, в которой ей ничего не светит. В этом случае Франция, в частности Эммануэль Макрон со своей командой играют в скользкую игру, когда жертвуют тем материалом, тем игроком, которого не жалко потерять. Прекрасно понимая, что максимум, чего может добиться Армения, это устроить военные провокации и эскалировать ситуацию. Армения уже это делает не без участия Парижа. В такой ситуации многие работающие проекты как бы начинают ощущать воздействие очень опасных рисков.

Между тем, ни Азербайджан, ни Россия, ни Турция не заинтересованы в том, чтобы на Южном Кавказе возникла предвоенная ситуация. Напомню, что Никол Пашинян устроил демарш в ОДКБ, не подписал итоговую декларацию и чувствует себя очень вольготно, поскольку его стимулирует Париж. Если Пашинян пойдет на поводу у Франции до конца, это будет означать, что у этого человека с головой не все в порядке. Отказываться от явных преимуществ предлагаемых Азербайджаном схем - это безумие. Будучи победителями, мы благородно предлагаем проигравшей стороне мир, но та этого не ценит. Армения, у которой под носом преимущества наших планов, назло нам идет провокативным путем.

После того, как Ереван сделал свой выбор, мол "ОДКБ за нас не повоевал и мы обращаемся к Западу", возникает вопрос: а Запад за Армению будет воевать? Воюют ли западники, например, на украинском фронте? Нет, они только подогревают обстановку, подбрасывают поленья в огонь войны, но сами не участвуют. Да, они помогают Украине, ведут активную информационную войну против России, но ничем особо не рискуют. Потому что это не в западных традициях, где всегда стараются таскать каштаны из огня чужими руками.

Если Ереван наивно полагает, что кто-то за него будет воевать или вступится в случае новой войны, то это его банальная ошибка.

Ереван выбрал, я бы сказал, долгий путь к стабилизации через новые военные провокации, на которые его воодушевляют внешние заступники, в основном Франция, и не видит тех преимуществ, которые исходят из Азербайджана. Да, армянская политическая традиция очень странная, всегда полагается на помощь извне, свято веря, что со стороны ей подскажут что-то дельное. Но на самом деле ничего такого не происходит. Если в Ереване решат таки дистанцироваться от внешних секундантов и обратят внимание на то, что происходит рядом, под носом, они поймут, что армянскому народу, прежде всего, нужен мир, стабильность и возвращение к политике добрососедства. В этом случае Армения выиграет. Если же она будет ставить на Францию, которая подталкивает ее к еще большей трагедии, она, несомненно, проиграет, и пенять придется только на себя. Невозможно не видеть, насколько охвачен реваншистским угаром армянский истэблишмент, желающий новой войны, чтобы доказать, что они, мол, не слабые. Но на самом то деле они действительно слабые. Азербайджан на несколько порядков превосходит возможности Армении, и это хорошо известно. Если учесть, что Азербайджан уничтожил больше половины военно-технического потенциала Армении, то непонятно, на что армяне рассчитывают. Или на кого?

Азербайджан и политика Президента Ильхама Алиева возвышаются над всеми основными несущими компонентами регионального расклада, когда страна полагается уже только на себя. Хотя, конечно, у нас есть такой региональный союзник, как Турция. Союзником является, вроде бы, и Россия, но мы сейчас видим в ее лице, скажем так, неправильно действующего партнера и соседа. Не хочу говорить, что поведение российской стороны исходит лично от самого главы государства, но есть в России круги, которые ведут откровенно враждебную политику по отношению к Азербайджану, выказывают свою неприязнь, очень болезненно переживают наши успехи. И в настоящее время эти круги перехватили инициативу. Надеюсь, временно. Но последнее слово должно быть за официальной Москвой, за Президентом Путиным, который должен понимать, что происходит и к чему все идет.

Давайте вспомним. 22 февраля этого года между Азербайджаном и Россией была подписана декларация о союзничестве. 24 февраля Россия начала так называемую спецоперацию в Украине, фактически противопоставив себя всему западному миру. Но вместе с собой Россия подставила и нас. После этого западный мир ополчился на нас, возмущаясь, как можно быть союзниками страны, которая пошла против другого нашего партнера. С Украиной у нас тоже стратегические отношения. Конечно, мы не отвечаем за то, что в Кремле приняли решение начать военные действия, называя это спецоперацией. Но, тем не менее, Россия подставила нас в наших отношениях с Европой и объединенным Западом. И это, конечно, имело определенное влияние. В идеале, российская сторона должна была бы понимать, что так не поступают с ближайшими соседями и партнерами. У нас есть достаточно аргументов, чтобы противопоставить их претензиям западных институтов, но играть Москве нужно было по-честному.

И теперь, после всего этого, Россия говорит нам, что ушедший в историю вопрос "статуса" нужно оставить для будущих поколений. Нам это не понятно. Это алогично и невозможно понять семантику поведения российских политиков на данном этапе и в данном контексте. Россия, думаю, должна, в конце концов, определиться со своими императивами на кавказском направлении, учесть те реалии, которые установлены Азербайджаном, и подумать о будущем наших союзнических отношений. Я понимаю, что вопрос не может ставиться "или - или", либо Армения, либо Азербайджан. Но если Россия не может найти золотую середину, это не наша проблема. Но синдром биполярности, когда одной рукой вы создаете, а другой разрушаете, может закончиться большой трагедией.

Никому, в том числе российской стороне не стоит недооценивать возможности Азербайджана. Да, мы не являемся тяжеловесами в большой геополитике, но у нас есть свои планы, связанные со всеми соседями. И тут можно говорить о том, что Франция и Россия грешат одной слабостью - они пытаются создать невидимый антиазербайджанский фронт. Но это бесперспективно, потому что все тайное становится явным - мы знаем и видим, откуда дуют, скажем так, холодные ветры.

Хочется надеяться, что этот вопрос утрясется. И Президенту России тоже хватит мудрости понять, что круги, о которых я говорил выше, его подставляют.