Изменить установленный Азербайджаном в регионе статус-кво никому не по силам

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

В последнее время участились заявления официальных, неофициальных лиц, представителей России, Азербайджана, третьих стран о том, что надо ситуацию брать под контроль, двигаться к намеченным целям. Речь о договоренностях, достигнутых в 2020 и 2021 годах. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук, например, сказал, что согласиться на открытие коммуникаций - единственный выход для Армении и она вроде бы стоит в шаге от снятия транспортной блокады.

Мне лично кажется, что Оверчук - большой оптимист. И мне понятна причина его оптимизма - Москва не хочет пугать Пашиняна, пытается использовать мягкую силу, чтобы Ереван начал вести себя более-менее предсказуемо. Всем известно, что Армения говорит сегодня одно, а наутро совершенно другое. Это никак не укладывается в рамки политического этикета и адекватности как таковой, не только политической, но и человеческой. Поэтому на фоне делающихся российской стороной заявлений, в частности, заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что внешние силы мешают мирному процессу на Южном Кавказе, мы понимаем, о ком идет речь и кто на что рассчитывает. Понятно, что модераторство России не по душе американцам и европейцам, и в качестве средства против российской стороны по традиции используется такой подручный инструмент, как Армения. В сопротивлении выполнению своих обязательств Армению поддерживают США и Франция. И понятно - почему. Но армянской стороне не стоит забывать, что Вашингтон и Париж далеко, а вот Москва, Анкара и Баку - близко.

Армения сейчас окрылена. В Ереван пожаловала госпожа Пелоси, глава МО поехал в Пентагон, проходят встречи на высоком уровне, американцы, индусы обещают армянам вооружение и военные технологии. Безусловно, это подогревает реваншистские аппетиты. В Армении считают, что не смогли ничего противопоставить Азербайджанской армии в 2020 году, потому что Россия, мол, их предала, и теперь собираются искать ей альтернативу. Но это пустой номер. Россия, конечно, никого не предавала, а просто разобралась, кто на какой стороне и как можно, наконец, добиться стабилизации в регионе. Когда-то все было иначе. Мы помним, что именно российская сторона помешала Азербайджану довести дело до логического конца в апреле 2016 года. Армянам тогда повезло. Хотя они потом хорохорились, мол, показали нам армянский кулак, все было, конечно же, далеко не так. Это был серьезный удар по оккупантам и серьезное предупреждение Еревану.

Сегодня второй человек Генштаба ВС пользуется моментом, чтобы поведать представителям аккредитованного в Армении дипкорпуса о "грандиозных" планах. Армия, говорит генерал из Генштаба, получила приказ от Верховного главнокомандующего Пашиняна, она, мол, покажет Азербайджану, не допустит изменения границ и восстановит статус-кво.

О чем это говорит? О том, что у армянской политической верхушки продолжает, что называется, съезжать крыша. Они реально, как говорится, слетели с катушек, если все еще надеются на какие-то неожиданные повороты, какие-то подачки от индусов, американцев, французов. И всерьез считают, что могут преподать урок Азербайджану и доказать, что армяне не являются проигравшей стороной, а, наоборот, обладают каким-то потенциалом, чтобы оказать давление на Баку, да еще заставить его с чем-то смириться.

Глупее ситуации придумать невозможно. На самом деле, инициатива целиком и полностью находится на стороне Азербайджана, и тот делает логичные и рациональные шаги. Какие могут быть возможности у Армении, чтобы оказать на нас давление или ударить по нашим позициям в расчете на международную поддержку? Правда в том, что международная поддержка на самом деле находится на стороне Азербайджана, потому что он не выходит за рамки международных норм и соглашений и строго стоит на защите международной дисциплины. Армения же в очередной раз показывает, что коль скоро ее высокопоставленные военные чины бросаются угрозами, это означает, что она не готовится к миру и в голове у нее только одно: начать новую войну, обострить ситуацию до предела и развернуть ее так, чтобы привлечь в регион внешние силы. Но это глупость. Безусловно, американцы, французы могут на уровне Совета безопасности ООН провернуть какую-то операцию, но это не приведет ни к каким последствиям.

В регионе уже присутствуют российские военные силы - база и пограничные войска в Армении и ограниченный миротворческий контингент в Азербайджане. Как в этой ситуации здесь могут появиться американские, французские или индийские военные? Конечно, на своей территории армяне могут делать все, что угодно, но рассчитывать, что Баку согласится на подобное, просто смешно.

Представителю Генштаба Армении посоветую вспомнить, что происходило в августе 2014 года, в апреле 2016-го, о товузских событиях июля 2020-го и, наконец, о 44-дневной войне. Пусть не забывает хронологию этих событий, виновницей которых была сама Армения и сама же она поплатилась за свои вольности.

Мне кажется неподобающим, что иностранные дипломаты, присутствовавшие на встрече, проглотили сказанное замначальника ГШ Армении. Дипломаты должны все же настаивать на том, чтобы армянская верхушка больше работала над миротворческой составляющей процесса. Если армяне будут готовиться к войне, это будет трагедией для них. Без вариантов. Тут двух мнений быть не может. В регионе работает совместный российско-турецкий мониторинговый центр. Как бы армянская сторона не пыталась игнорировать этот факт, он существует и фиксирует все факты. Кроме того, сам Азербайджан наладил очень сильный контроль над всем, что происходит в нашем регионе - и на границе, и в зоне временной ответственности РМК, так что ничто не может ускользнуть от нашего внимания. И если армяне вздумают концентрировать военную технику вдоль границ, они должны знать, что стоит им сделать первый выстрел, и Армении мало не покажется.

Азербайджан не намерен вверять свою судьбу внешним силам, он будет действовать самостоятельно. Несомненно, существует практика уведомительного подхода, будут сделаны необходимые предупреждения. Но что касается решений, они будут приниматься Верховным главнокомандующим ВС, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Пусть у соседей не будет никаких иллюзий, что в один прекрасный день они сумеют изменить сложившуюся в регионе в результате победы Азербайджана ситуацию. Нынешний статус-кво - это творение азербайджанского лидера. Это его продукт, рациональный, продуманный, основанный на международном праве и обещающий преференции всем, в том числе и Армении.

Изменить этот статус-кво никаким внешним силам не по зубам. Никаких иллюзий по этому поводу у армян быть не должно.