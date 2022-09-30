Армения готовится к новой провокации?

Вчера заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-майор Аракел Мартикян на встрече с аккредитованными в Армении послами в селе Кут Басаркечарского района заявил о неком "четком и конкретном приказе о восстановлении суверенных границ Армении". "И мы все сделаем, чтобы достичь поставленных целей", - добавил он.

Фактически, данную информацию стоит воспринимать как решение военно-политического руководства Армении возобновить военные действия. Ереван на словах утверждает, что желает мира и делает все возможное для этого. На деле, не оставляет попыток поджечь регион.

Буквально на днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о приверженности Армении к мирному процессу, утверждал о якобы "захватнических планах и амбициях Азербайджана". Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, отвечая на вопрос о том, что примет ли Армения участие на запланированной встрече руководителей МИД Азербайджана и Армении 2 октября сказал:

"Несмотря на провокации со стороны Азербайджана, армянская сторона примет участие во встрече. Таким образом, заявления МИД Азербайджана о том, что Армения пытается сорвать переговоры, безосновательны. Армения, как и прежде, конструктивнa, и имеет цель достичь долгосрочного мира на Южном Кавказе и ожидает того же от Азербайджана",- заявил Унанян.

Становится очевидным стремление Армении, с одной стороны, показать себя перед глазами мировой общественности миролюбивой страной, которая якобы делает все возможное для решения проблем с Азербайджаном путем переговоров. А с другой стороны военное руководство Армении открыто заявляет о том, что есть конкретное указание руководства страны начать военные действия.

Этот факт еще раз доказывает, что за событиями 13-14 сентября стояла именно Армения и очередная ее провокация еще раз привела к плачевным для этой страны результатам.