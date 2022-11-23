Азербайджан показал и мягкую, и жесткую, а главное - мудрую силу

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Бесспорно, все, что говорит Президент Ильхам Алиев относительно роли и места Азербайджана в системе международных координат, вклада нашей страны в дело глобального развития и интеграции, отображает объективную реальность. Потому что у каждой страны, независимо от ее географических параметров, имеется реноме, одна развивает взаимодействие на поле гуманитарных отношений, другая обозначила в качестве своего ударного звена экономическую сферу. Разные бывают страны, с разными пристрастиями и характеристиками. Но Азербайджан по всем статьям, во всех смыслах проводит очень внятную политику, которая понятна всем нашим партнерам и обеспечивает поэтапный рост их числа.

То есть у Азербайджана много друзей и партнеров, среди которых он завоевал большой авторитет своей обязательностью, честностью и верностью слову. Выступая на юбилее партии "Ени Азербайджан", Президент Ильхам Алиев коснулся этого момента, приведя в пример недавнюю провокацию, имевшую место на саммите организации франкофонии, где Франция с Арменией пытались провести в качестве резолюции антиазербайджанский документ, благодаря усилиям наших друзей из этого документа были изъяты все провокационные тезисы, то, что удалось сохранить - это десятая часть того безобразия, которое Париж с Ереваном планировали. Это, как отметил глава государства, говорит о нашем авторитете в международных организациях и о том, что там ценят политику, которую мы проводим в международной плоскости. Потому что мы всегда ответственно относились к любому делу. Между нашим словом и подписью нет никаких расхождений. Причем, Президент Ильхам Алиев обратил внимание на один очень примечательный факт - у Азербайджана немало друзей даже в тех организациях, в которых он не состоит. В том числе в ОДКБ, которая в среду будет заседать в Ереване. Азербайджан не является членом этой организации, однако Армении так и не удалось провести какие-то решения или хотя бы заявления против Баку по линии ОДКБ.

Недавно Президент Ильхам Алиев совершил официальный визит в Албанию. Эта страна тоже является нашим партнером, она стала тем звеном, которое встраивается в цепь выгодного сотрудничества стран, располагающихся на заметном отдалении друг от друга. Если мы с Турцией, Грузией развиваем сотрудничество на основе политики добрососедства, наш вклад в интеграционные потоки обеспечивает благоприятные связи и с отдаленными странами - странами Адриатики, Европы - в качестве дееспособного субъекта международного права.

Все это - результат деликатной дипломатии Азербайджана, которая являет себя в полном масштабе и показывает, что у нашей страны полный набор средств и инструментов для продвижения мягкой, а где нужно, и жесткой силы. И даже больше - я бы сказал, что в арсенале Ильхама Алиева особое место занимает умная сила, с помощью которой мы обеспечиваем свою безопасность, свое благополучное развитие. Сочетая это с ожиданиями тех стран, с которыми у нас доверительные отношения.

Основным диссонирующим фактором в региональном взаимодействии является Армения. Эта страна никак не угомонится, никак не определится со своей политикой, чтобы прекратить генерировать вызовы и угрозы для региона. Есть такое выражение - никто не имеет права потреблять счастье, если сам его не производит. Это сказано будто прямо для Армении, которая чего-то требует и при этом плодит только несчастья для своих граждан, создает неудобства и проблемы для соседей, одним словом, пытается повсеместно обострить отношения - и с соседями, и на уровне международных структур. Ее цель - чтобы разрастался хаос. К этой политике никак невозможно подобрать сколько-нибудь позитивные эпитеты. Она безобразна. Нельзя быть всегда недовольной соседями и постоянно иметь к ним необоснованные притязания, требовать каких-то преференций за счет ресурсов соседей на том основании, что армяне какие-то "особенные и сверхъестественные".

Президент Азербайджана уже достаточно емко охарактеризовал политику Республики Армения, которая никак не заслуживает уважения и полностью настораживает всех, кто пытается с ней сблизиться.

Если говорить о Франции, то она переживает не лучшие свои времена. Французский истэблишмент растерян, находится на распутье, в смятении, в деморализованном состоянии - все позиции страны в Евросоюзе, отношения со странами, с которыми до прихода Макрона у Парижа все было нормально, сейчас пересматриваются по вине самого Парижа. Он проявляет откровенную раздраженность в связи с тем, что на энергетическом поле у него многое не вяжется, в плане интеграции он пересматривает отношения в пользу себя, не беря в расчет ожидания своих партнеров. Поэтому Италия, например, практически рвет отношения с Францией. Политика Рима (прежде всего, в сфере энергетики), намного разумнее и рациональнее, он смог выстроить очень доверительные отношения и с Баку, и с африканскими странами.

Что не нравится тут Франции? Пожалуйста, боритесь за свое место под солнцем, но не надо мешать тем, кто выстраивает свои парадигмы, и не нужно искать в этом корень зла для себя. Кстати, эта политика Франции очень напоминает официальную политику Еревана. Вот на этой ноте ненависти и неприятия чужих успехов, думаю, они спелись.

Возьмем клуб франкофонии, к которому Армения ни с какого боку не вписывается, но Франция решила, что армяне должны быть в этой организации. То, что французская сторона так обласкивает армян, это, хоть и непонятно, но является их личным делом. А вот политика вражды с третьими странами и традиция дружить против кого-то - это у Еревана и Парижа получается одинаково успешно. Мы можем видеть, как эти страны обостряют обстановку на постсоветском пространстве, в Европейском Союзе, на Средиземном море. В последнем случае имеет значение фактор Турции, лидера явного предназначения, которая все активнее выходит на международную арену и участвует в решении мировых проблем. Париж с Ереваном почему-то видят в этом корень зла для себя. Это непонятно и очень печально. Вместо того, чтобы насаждать ненависть и выказывать претензии, лучше было бы присмотреться к себе, чтобы избежать международных эксцессов и не превращаться в изгоя.

Вот у Франции вроде хорошие отношения с Россией, но и там имеют место очень опасные тренды вражды, конфронтации, потому как Россия с помощью своих военных компаний вывела из игры Францию в такой стране, как Мали, и имеет контроль сегодня над 80 процентами мировых запасов урана. Что ж, видимо, не договорились с французами, и Москва пошла своим путем, обозначила свое превосходство. И сейчас во вред интересам России Париж пытается вооружить Армению. Для этого выработан маршрут по европейским странам к порту Констанца в Румынии, оттуда - в грузинский порт Поти. То есть Грузию они тоже хотят подмять под себя, несмотря на то, что эта страна является стратегическим партнером Азербайджана и Турции. Кроме того, непонятно пока, какой будет реакция Москвы. Та пока что держит руку на пульсе Армении, и все вопросы, связанные с ее монополией в вопросах армянской безопасности и вооружения армянской армии Москва никому уступать не хочет.

Та политика, которую проводит Ильхам Алиев, достаточно ясная, она отвечает и ожиданиям нынешнего поколения, и вызовам будущего. Мы видим, как на трех важных мировых рынках - продовольствия, энергии и ресурсов - идет жесточайшее подорожание. Это означает, что жизнь будущих поколений будет не очень сладкая, и начать решать эти проблемы нужно уже сейчас. Надо решать проблемы глобальной интеграции и заниматься этим вплотную, создать подспорье для будущего, стараясь избегать конфронтационных трендов. Однако Армения старается изо всех сил над созданием этих трендов, вместо того, чтобы подумать о будущих поколениях армян. Если, конечно, будущие поколения будут жить в Армении и не станут ее покидать в массовом порядке.

Политика Азербайджана более чем рациональна. Она отвечает духу времени. Президент Ильхам Алиев говорит о том, что мы должны придерживаться конструктивных позиций во всем, что отвечает требованиям и стандартам сегодняшнего дня, а также подумать о том, чтобы создать подспорье для будущих времен.

В этом плане дипломатия Ильхама Алиева наиболее рациональная и мудрая, так как учитывает все видимые и невидимые нюансы эпохи и умеет высчитывать формулы будущего уже сегодня. Если мы не будем знать, как позиционироваться сегодня, мы никогда не сможем подчинить себе будущее. Поэтому мы думаем над тем, чтобы создавать резервы для будущего развития. И в этом деле, я думаю, Азербайджан преуспел даже больше, чем многие из его партнеров.