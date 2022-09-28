Армения находится не на правильной стороне геополитического расклада

Автор: Тофик Аббасов,

политический аналитик

Пока Армения все еще раздумывает, что будет делать, какие силы будет привлекать, чтобы помогли ей выйти из сложившегося положения, она, безусловно, теряет время. А время для нее бесценно. Никол Пашинян перманентно находится под внешним воздействием, и мы можем наблюдать, насколько этот человек потерял нити и старается оправдать свое бездействие масштабными геополитическими мотивами, чтобы не выглядеть политическим карликом. Хотя на самом деле он таковым и является, как и весь армянский политический истэблишмент, который действительно находится в ступоре.

Об этом говорят не только заявления Никола Пашиняна, но и высказывания других армянских экспертов и политтехнологов, утверждающих, что весь мир, мол, ополчился на эту несчастную страну и хочет заставить ее согласиться с требованиями Баку. Далее они заявляют, что Азербайджан выиграл войну, потому, мол, что на его стороне воевала чуть ли не половина человечества, включая влиятельные страны Запада и Востока.

Как известно, слабохарактерный актор никогда не признается в причинах своего поражения. Между тем, хорошо известно, что если есть проигрыш, он, безусловно, связан с неспособностью организовать оборону, сформировать необходимую политическую конъюнктуру, обеспечить расстановку геополитических и прочих компонентов. Армения, безусловно, потерпела сокрушительное и безоговорочное поражение не только потому, что оказалась слабой, а потому что вообще находится не на правильной стороне геополитического расклада. Она всегда питалась ложными посулами, получала извне не те рекомендации, которые должна была получать. Силы, которые подталкивают Армению к тем или иным действиям, на самом деле действуют в собственных интересах. Все это понимают, и только армянам никак не удается разобраться в реальном положении дел.

Что касается, скажем так, коридорной доктрины, здесь Армения и ее политические силы вообще проявляет полную неадекватность. Армянской стороне постоянно приходят в голову какие-то навязчивые идеи. Если их послушать, чуть ли не Китай на них ополчился, потому что ему нужны транзитные коридоры, будто Россия их предала, потому что ей нужен спасительный выход из ее нелегкого положения. Да кто только не ополчился на Армению, если следовать армянской пропаганде. А ларчик в реальности открывается очень просто - Армения занимается абсолютной обструкцией. Она не может никак самоорганизоваться как независимое государство (а таковым она является с большой натяжкой). Она утрачивает шансы для реализации национального суверенитета, отстаивания своей субъектности, определения парадигм развития. И видит все свои несчастья в том, что Азербайджан якобы на нее напал.

Напомню, что в свое время Михаила Горбачева обхаживало и направляло по ложному пути окружение, в котором армяне играли главенствующую роль и фактически подставили первого и последнего президента СССР, подвигли его на ошибки, которые стали катастрофой для огромной страны. Армяне решили, что можно играть на фальши и выиграть. Они одержали победу, но очень сомнительную. И по прошествии лет все четче видно, насколько неправильно они просчитали перспективу. В результате армяне оказались у разбитого корыта.

Прежде чем вступить в игру, нужно изучить правила, определить свои возможности и приоритеты и только тогда ответить на вопрос, готов ли ты в нее включиться. Армения оказалась совершенно не готова. Сегодня она исходит из концепции абсолютного "нет" и все дальше опускается по отрицательной спирали. Армяне все отвергают, ничего не предлагая, идут против всех нормальных трендов, не учитывая, что, скажем так, армянский организм слаб и физически, и психологически, и нравственно, и экономически. То есть по всем аспектам они банкроты. Потому они и говорят только "нет" и параллельно формируют у армянского общества мнение, что весь мир только и думает о том, как погубить Армению, чтобы получить с этого огромные геополитические и геоэкономические дивиденды.

Армения находится в одном из ключевых регионов, где можно наблюдать, как диверсифицируются возможности. Мир переживает трудные времена, глобальную рецессию, всеобъемлющий кризиса. Мы видим, насколько ужесточается положение на мировых товарных и финансовых рынках, насколько эти процессы отражаются на экономиках разных стран. Никто не защищен от негативных тенденций, и каждая страна выбирает свой путь противодействия им, формирует национальную концепцию наращивания позитивных коэффициентов.

А что делает Армения? Она по-прежнему простаивает, теряя последние возможности. Армянам кажется, что им навязывается какая-то опасная для них модификация региональных коммуникаций, хотя это не так. Возникает вопрос: для чего Армении отказываться от преференций, которые обещает ей сотрудничество с Турцией, Азербайджаном, другими странами? Для чего отвергать диалог с соседями? Дело в том, что 70 процентов протяженности сухопутных границ Армении приходится на Турцию и Азербайджан. Непонятно, для чего, будучи связанной коммуникациями с этими странами, портить с ними отношения, предъявлять территориальные притязания. Не лучше ли постараться настроиться на одну волну, принять их помощь в восстановлении экономики, реализации антикризисной программы, сделать Армению привлекательной для инвесторов. Но армяне прямо с порога говорят "нет". Этот ответ у них имеется на все случаи жизни.

Президент Ильхам Алиев, будучи на минувшей неделе в Лачине, ответил, можно сказать, на все вопросы. Азербайджан смог предстать перед миром как независимое государство, субъект международного права. Чего не удалось Армении. Президент Азербайджана, говоря, что никто не имеет права нам диктовать, обратился как раз к тем силам, которые используют Армению в качестве инструмента своего влияния. Это и Россия, и США, и Франция, и Канада, и другие страны, которые не стыдятся измываться над "больным", коим является Армения, и выжимать из него все соки. Если Ереван полагает, что американцы придут к ним на помощь или Франция пошлет на границу миротворческие силы, конечно, это смешно. Армяне всегда пытаются схватить журавля в небе, имея в руках синицу, в результате оставаясь ни с чем.

У Армении явно наблюдается кризис стратегии и тактики, кризис разумного мышления. Она не может никак определиться, что ей делать, и избавиться от вредоносной опеки скользких сил, сомнительных, бессовестных и лицемерных, которые используют Армению, разграбляя ее скудные возможности. На мой взгляд, и властные, и оппозиционные силы Армении должны осознать необходимость сближения с соседями, либо сложить с себя полномочия и не мешать. Если армяне будут искать сочувствия где-то за океаном, ничего не получится.

Что же поделать, если есть болезнь, ее надо лечить...