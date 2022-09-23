"А я вам покажу, по какой карте Азербайджан хотел проводить границу"

Автор: Лейла Таривердиева

Поехал бы премьер-министр Армении Никол Пашинян на сессию Генассамблеи ООН, если бы не события на границе 13-14 сентября, то есть с "пустыми руками"? Думается, что нет. Армения это страна, которой нечего сказать миру, ее мнение не интересует мировых игроков, а свою роль армянство уже безуспешно отыграло.

После эскалации на границе армянское общество взорвалось, но на сегодня ситуация все так же сложна для Никола, как и 15 сентября, когда он отказался под этим предлогом от саммита ШОС. В Нью-Йорке же Пашинян объявился и даже вышел на трибуну. И возникает подозрение, что премьер не просто так оставил бурлящий Ереван, рискуя, что по возращении армяне попросту не пустят его обратно.

На сессию ГА ООН Никол Пашинян прибыл, считая, что в руках у него множество козырей. Особенно привлекательной для него эта поездка была потому, что на сессии отсутствовал Президент Азербайджана, встреч с которым он старается избегать. Это открывало перспективу оторваться от души, не рискуя получить по губам прямо там, в зале заседаний.

Какие козыри достал из рукава премьер-министр Армении? Ожидаемо, это была армянская версия событий 13-14 сентября с выжимающими гнев надуманными подробностями, разрушенными школами и обстрелянными "амбулансами". Пашинян обвинил Азербайджан в намерении "оккупировать новые территории Армении", чем очень удивил. Хотелось бы надеяться, что удивились не только мы. Освобожденные Азербайджанской армией в ходе 44-дневной войны территории не имеют никакого отношения к Армении, чтобы подпасть под категорию оккупации. Азербайджан очистил (и пока еще продолжает очищать) собственные земли от террористов и незаконных бандформирований, что в совокупности называлось вооруженными силами Армении. Это международно признанные территории страны. Может быть, Пашинян имел в виду участок дороги в Губадлинском районе или размещение постов на озере Гарагель? Уже неоднократно было указано на правомерность этих действий азербайджанской стороны, что подтверждается картами административных границ двух республик советских времен.

Надо сказать, что Никол выглядел очень подавленным и каким-то даже испуганным. По-видимому, это выступление в ООН было для него последней возможность поднять свой рейтинг в Армении. Армяне вполне резонно требуют с него ответа за последствия очередной провокации. В стране до сих пор не могут точно сосчитать свои потери во Второй карабахской войне, а тут снова сотни гробов отправились по адресам. Лучший способ оправдаться - заставить мировое сообщество повернуться лицом к Армении и снова начать ее жалеть. И не только. Пашинян с трибуны ООН пригласил на армяно-азербайджанскую границу международную наблюдательную миссию. Разочаровавшись в возможностях российского влияния и окончательно уяснив, что в ОДКБ слишком много друзей Азербайджана, Ереван делает попытку вовлечь в процессы Запад.

И тут Никол снова удивил. Опять же, надеемся, что не только нас.

Во-первых, непонятно, где Пашинян собирается размещать международных наблюдателей, если границы как таковой официально не существует. Когда Азербайджан предложил незамедлительно перейти к делимитации и демаркации, основываясь на картах 80-х годов, Армения отказалась, считая, что для нее еще не все потеряно. Так что очерченной государственной границы нет, и виновата в этом армянская сторона. Чтобы доказать нарушение границы, нужно вначале показать, где она проходит, эта самая граница.

Во-вторых, на армяно-азербайджанской границе уже создается инфраструктура Погранвойск России, которую сами же армянские СМИ называют базой. На условной границе между Арменией и Азербайджаном действуют посты, над которыми развевается российский флаг. Россия считает себя главным модератором процесса, и, рассчитывая на присоединение к большой игре еще кого-то, Еревану придется все-таки советоваться с Москвой. Несмотря на ее нынешнее положение.

В-третьих, никогда и нигде наличие международных наблюдателей не давало результата. Их вовлечение только затягивало решение проблем. Если Пашинян хочет и дальше тянуть с демаркацией, то тут какие-нибудь "голубые каски" это как раз то, что ему нужно. Но пострадает от этого только сама Армения.

Следующий тезис, озвученный Пашиняном в ООН, настолько удивителен, что хотелось бы привести его цитатой с армянских СМИ, которые пишут, что "премьер-министр обратился с публичной просьбой к Президенту Азербайджана показать карту Армении, которую тот готов признать. "Может выйти так, что, с точки зрения официального Азербайджана, Республикой Армения является лишь половина нынешней территории страны или даже меньше, - сказал Пашинян. - Если же Азербайджан готов подтвердить территориальную целостность Армении в международно признанных границах, то это означает, что мы можем подписать мирный договор, взаимно признав территориальную целостность друг друга"...

Так, не дорогой наш Никол, именно этого уже второй год ждет Баку от Еревана - признания территориальной целостности друг друга в международно признанных границах. ООН, с трибуны которой он так эмоционально вещал, еще тридцать лет назад признала две постсоветские республики от лица мира в их конкретных границах. Все, что хотел от Армении Азербайджан - признать этот факт, закрепив его мирным договором, в котором не будет оговорок о статусе, "правах карабахского народа" и прочей токсичной чепухе. Азербайджанская сторона уже давно показала армянам все карты и ждет того же от них.

За последнюю неделю многим стало ясно, что Азербайджану есть, чем ответить на тупое упрямство проигравшего войну агрессора, и Никол Пашинян очень хорошо это знает, если заговорил в ООН в подобном духе. В Ереване поняли, что с Азербайджаном лучше больше не шутить, но не видят способа отступить, не потеряв окончательно лица. И Никол в данном случае, уже держа мысленно ручку для подписания мирного договора, хочет показать, что это он заставил Баку, а не наоборот. Он поставил условие - и Баку его выполнил. Так и слышится за кадром "а я вам покажу, по какой карте Азербайджан хотел проводить границу".

О приглашении Пашиняном гуманитарной миссии ООН в Карабахский регион распространяться не будем. Приглашать международную миссию на территорию другого государства без согласия последнего - это нонсенс. На этом все.

Никол Пашинян может гордиться собой - ему удалось удивить. И лишний раз убедить нас, что Баку выбрал очень верный язык общения с таким соседом, понимающим только силу.