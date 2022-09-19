Пашинян признал новые потери ВС Армении

Число погибших и пропавших без вести армянских военнослужащих достигло 207. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совбеза Армении, которое провел премьер-министр Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.