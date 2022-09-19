https://news.day.az/world/1496661.html Пашинян признал новые потери ВС Армении
Пашинян признал новые потери ВС Армении
Число погибших и пропавших без вести армянских военнослужащих достигло 207. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совбеза Армении, которое провел премьер-министр Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.
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