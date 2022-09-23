Азербайджан не позволит Армении рисовать границы

Автор: Лейла Таривердиева

Когда в мае этого года благодаря упорству официального Баку вопрос делимитации границ сошел с мертвой точки, появилась осторожная надежда на то, что мирный процесс, наконец, начал поступательное движение. До того, как в Армении согласились создать госкомиссию по делимитации, Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично проделал огромную дипломатическую работу и обеспечил международное давление на Ереван в этом вопросе. В результате этих усилий 24 мая состоялась первая встреча по границам. В Баку этот факт рассматривали как положительный сигнал. Глава государства на совещании по итогам полугодия так и сказал: мы рассматриваем это как позитивный шаг. Делимитация - это долгий процесс, но в любом случае, этот процесс пошел, и можно считать его успешным развитием, подчеркнул Президент.

В августе комиссии встретились во второй раз. После чего в Армении посчитали, что хорошего понемногу и снова попытались обосновать свои претензии силой, устроив кровавую провокацию, повлекшую возобновление боевых действий и множество жертв.

Где проходит граница между Арменией и Азербайджаном? В Ереване, обвиняющем азербайджанскую сторону после эскалации 13-14 сентября в якобы нарушении армянских государственных границ, вряд ли смогут ответить на этот вопрос. Тридцать лет армяно-азербайджанская граница проходила для оккупантов там, где ее прочерчивало больное воображение идеологов оккупации. Целое поколение выросло с мыслью о том, что Западный Зангезур (переименован в Сюник) плавно переходит в Зангилан и Лачин, а Басаркечер (переименован в Варденис) - в Кяльбаджар безо всяких там границ. Даже после войны эти представления не сразу уступили место реалиям.

Мы помним возмущения армянских фермеров, которым не разрешили больше пасти стада на лугах Восточного Зангезура, как они это делали все годы оккупации. Выдрессированное националистами мышление соседей было не в состоянии вместить смысл произошедших перемен. Сколько было шума, публикаций, заявлений, обращений и жалоб. Армянские крестьяне раздавали интервью своим и зарубежным СМИ, плакали, что лишились из-за азербайджанцев яйлагов и теперь будут вынуждены продавать скотину. Некоторые продолжали тупо гнать стада на освобожденные земли с последующим распространением фейков о якобы похищенных азербайджанским спецназом баранах. Эти несчастные всерьез считали, что прекрасные плодородные земли, лежащие к востоку от Республики Армения, являются ее частью. Потребовалось неоднократные внушения со стороны военных Азербайджана, чтобы понятие "граница" начало понемногу внедряться в сознание армян.

Сегодня пограничная истерика в Армении приняла другую форму. После провокации 13 сентября и очень успешных ответных действий Азербайджанской армии, армянская сторона вдруг увидела границу там, где прежде не хотела признавать ее существование. Из Еревана день за днем звучат заявления о "нарушении госграницы Армении". Несмотря на ложность обвинений, один плюс в этом все же есть - понятие "граница" армянами было усвоено. А теперь настало время нашим соседям осознать следующую истину. Она посложнее, но если очень стараться, то получится.

"Если Армения пытается обвинить нас в том, что мы вторглись на их территорию, то это лишено всяких оснований. Во-первых, если граница находилась там, где они говорят, то проложили бы границу, создали бы пограничные линии, коммуникации, провели бы инженерные работы. Они считали, что весь Карабах и Зангезур останутся у них. Именно поэтому не проделали никакой работы на азербайджано-армянской границе", - заявил, находясь в Лачине, Президент Ильхам Алиев и добавил, что без делимитации нашей границы никто не сможет сказать, откуда она проходит.

Тут надо подчеркнуть, что Азербайджан в отличие от Армении всегда с большой серьезностью относился к понятию государственных границ как одному из факторов суверенитета страны. И во время 44-дневной войны, и после нее азербайджанская сторона старалась, насколько это позволяли соседи, блюсти условную границу с Арменией, исходя из административных границ советского периода. При том, что армянская сторона с этими границами считаться не желала. Все два послевоенных года Баку терпеливо и настойчиво склонял поверженного противника к определению госграницы. Но всякому терпению приходит конец.

Ереван уходил от вопроса делимитации как от погони. Неоднократно назначались обсуждения, были созданы комиссии по делимитации, однако армянская сторона всякий раз уворачивалась и все приходилось начинать сначала. Камнем преткновения стал вопрос карт, по которым должны определяться границы. Президент Азербайджана сказал в Лачине, что у нас имеются все карты, в том числе относящиеся к XIX, ХХ векам и предыдущему периоду. Эти карты открыто свидетельствуют о том, кто на какой земле размещается, заметил он.

Действительно, практически все существующие карты играют против интересов армян, те же, что устраивают Армению, существуют только в воображении армянских историков. По большому счету, Республика Армения вообще не может иметь никаких границ, так как никогда не существовала в этой географии. Тем не менее, Азербайджан, на землях которого было создано это государство, готов, следуя нормам международного права, провести границу по прежним лекалам, закрыв глаза на многие несправедливости, заложенные в советский период. Но Армения не хочет и этого. Чего же она хочет?

"По-видимому, армяне хотят провести границы по нарисованным ими картам "времен Тиграна великого"", - сказал Day.Az азербайджанский историк, директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Ризван Гусейнов.

Президент Ильхам Алиев сделал упор на том, что у нас есть карты и ХХ, и XIX веков, и более ранние, согласно которым можно решать вопрос делимитации, демаркации и даже возвращения азербайджанского населения на свои исконные земли в Зангезуре, откуда оно было изгнано в течение ХХ века.

Если речь идет о картах XIX века, то это военные и топографические карты нашего региона времен царской России. На них очень подробно указаны все населенные пункты, реки, озера, высоты с их историческими названиями. Если взглянуть на территорию Зангезура и Армении в целом, то увидим, что подавляющее большинство топонимов и гидронимов - азербайджанские, тюркские. На картах ХХ века уже можно наблюдать, как постепенно сокращается количество тюркских топонимов и на их месте появляются новые - армянские. Армянские топонимы были частью процесса заселения и закрепления армян на исторических землях азербайджанцев. Весь этот процесс можно проследить по картам. На картах периода Азербайджанкой Демократической Республики можно увидеть, что Зангезур был частью Азербайджана.

Территориальная чехарда началась в советский период. Большевики, якобы решая национальный вопрос, наломали столько дров, что до сих пор мы не можем без конфликта решить эти вопросы.

В период СССР неоднократно составлялись карты страны. За 70 лет советской власти неоднократно менялись границы союзных республик, в частности определенные территории Азербайджана передавались Армении. И, естественно, при изменениях составлялись уточненные карты. Нужно учитывать, что в советские времена границы между союзными республиками были условными. Однако, если уж говорить о картах, то наиболее точными первыми картами Генштаба советской армии являются карты, составленные в 1928 году, где относительно четко и детально указаны границы советских республик.

Кстати, именно благодаря этой карте мы еще раз убеждаемся, что на тот момент практически все топонимы и гидронимы на территории Армении были азербайджанскими. Я имею в виду Зангезур и другие регионы, позднее переименованные на армянский манер. Даже там, откуда азербайджанцы были изгнаны, какое-то время сохранялись исторические названия. Так, на карта 1928 года показаны территории Нахчывана, которые позднее по приказу из Москвы были уступлены Армении. Также, согласно этой карте, менялась взаимно конфигурация границ. И то, что некоторые армянские деятели сегодня хватаются за эту карту, считая, что она наиболее выгодна для делимитации в их пользу, является большой ошибкой. Если следовать карте 1928 года, то Армении придется идти на очень серьезные уступки Азербайджану, потому что карта составлена до того, как Армении были переданы большие участки в Товузском и Газахском районах.

Азербайджанцы, изгнанные из Армении, имеют полное право вернуться на свои исторические земли и при необходимости требовать самоопределения. Раз армянская сторона и часть мирового сообщества так болеют за "самоопределение" армян в Азербайджане, то и азербайджанцы в Армении могут выдвинуть свои, причем, совершенно оправданные требования по возвращению на свои земли и предоставлению им особого статуса. Если армянская сторона понимает, что это дорога в никуда, то в ее же интересах забыть о статусе и прочих преференциях для карабахских армян. Потому что армяне, как и другие народы Азербайджана, будут жить в составе единой сраны. Если же нет, то они имеют право выбора - покинуть территорию нашей страны.

Карты ХХ века, карты Генштаба ВС СССР помогут увидеть весь процесс - как отнимались территории Азербайджана в пользу Армении. И Баку вправе выбрать из этих карт и настаивать на варианте, который считает для себя важным. Будут ли это карты 80-х или 40-х годов, все это обсуждаемо. Никто не сможет навязать в этом вопросе Азербайджану свою волю. Вопрос карт станет для нас одним из важных рычагов принуждения Армении к миру.

В любом случае, до тех пор, пока на территории Азербайджана остаются незаконные армянские вооруженные формирования, пока в Ереване озвучиваются какие-то претензии на территории нашей страны, пока не подписан мирный договор и Армения не признала территориальную целостность Азербайджана, наша страна имеет полное право проводить демаркацию границ, в том числе принудительную так, как считает нужным, обладая правом силы и принимая во внимание, что всегда имеется угроза с армянской стороны.