Президент Ильхам Алиев не раз указывал ученым на проблемы, и пора окончательно их решать

В марте, открывая, открывая Историко-краеведческий музей в Товузском районе, Президент Ильхам Алиев обратил внимание на неточность экспонируемой исторической карты. Глава государства сделал замечание районной администрации, указав, что каждая карта должна быть датирована, так как менялись государства, менялись границы.

"Где вы взяли эту карту? В министерстве культуры? Написаны древние названия, например, Сисиан. В то время не было названия Сисиан, потом кто-то его придумал. На карте на нынешней территории Азербайджана не написано ни одного исторического названия, кроме Мингячевира. Хотя Барда, Габала, Нахчыван - все они были нашими древними городами. Поэтому спрашиваю, к какому веку это относится? Потому что по этой карте ничего невозможно понять. Здесь не указано и государство Кавказская Албания. А посмотрите, какими буквами написано Урарту", - возмутился глава государства.

После этого замечания, в СМИ и научных кругах начались обсуждения, и можно было ожидать, что невнимание соответствующих ведомств и структур к этому важному вопросу, наконец, будет преодолено. Но накануне, участвуя в открытии в Тертере Музея государственной символики, Президент Ильхам Алиев повторно указал на ту же неточность вывешенной исторической карты.

"Наши исторические топонимы должны быть отражены здесь в исторических названиях. Настоящее название Сисиана - Гаракильсе", - в очередной раз подчеркнул азербайджанский лидер.

Если обратить внимание на те замечания, которые уже не раз делал Президент Ильхам Алиев по поводу исторических карт, становится ясно наличие проблемы. Глава государства уже который раз сталкивается с ситуацией, когда на картах топонимы на территории нынешней Армении не отражают реалии соответствующего исторического периода.

Об этом сказал в комментарии Day.Az директор Центра истории Кавказа, доцент ЮНЕСКО, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Ризван Гусейнов.

"Очень хорошо, что Президент страны постоянно обращает внимание общественности на эту проблематику. Думаю, это, в первую очередь, сигнал для ученых, историков, картографов, которые должны всерьез взяться за решение поставленной задачи. Именно должны, потому что необходимость решения проблемы давно уже созрела. Специалисты должны сформировать конкретное видение того, в какие исторические периоды какие топонимы действовали на конкретных территориях. Это и территория нынешней Армении, и другие территории на Кавказе, где исторически проживали предки азербайджанского народа", - отметил Гусейнов.

По словам историка, у каждой страны есть свой взгляд, свои карты. У Грузии. Ирана, конечно же, у Армении. У каждой из этих стран своя историческая концепция и свой взгляд на топонимику региона, и если мы посмотрим в те учебники и карты, которые преподносятся в этих странах, то мы увидим, насколько разительно они отличаются от того, что преподается у нас, заметил наш собеседник.

В принципе, считает историк, это естественно, потому что у каждой страны своя политическая доктрина и свой взгляд на историю. Однако отталкиваться надо все же от правды, а не только от того, что удовлетворяет политические и прочие потребности того или иного государства.

"В этом плане Азербайджан имеет преимущество. Потому что в отличие от наших соседей мы не обременены грузом тяжеловесных доктрин и идеологий касательно территорий, топонимики и прочего. Мы можем свободно, работая с архивами, разработать свою концепцию, которая на несколько ходов будет опережать концепции соседних государств. Их концепции устарели и морально, и идеологически, и не отражают современные геополитические реалии и перспективы.

На мой взгляд, специалистам нужно создать междисциплинарную научную группу, куда будут входить специалисты разных научных и не только научных дисциплин, и сформировать в том числе карты, на которых топонимика указана согласно периодам истории. Топонимы, как и границы, пластичны, и в разные периоды истории они отражают именно те реалии, те процессы, которые происходили.

В этом плане касательно территории нынешней Армении нужно создать карты как древнего мира, так и античного периода, раннего средневековья, средневековья и более поздних времен, на которых показать топонимику и ее изменения в результате происходивших в регионе событий и процессов. И после этого у нас под рукой будет готовый материал, база, на которую можно будет опираться. Чтобы не было больше тех ошибок, на которые постоянно указывает глава государства", - сказал Ризван Гусейнов.

Лейла Таривердиева