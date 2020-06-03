Президент Ильхам Алиев сделал выговор главе ИВ: Настоящее название Сисиана – Гаракильсе. Впоследствии армяне назвали его Сисианом. Поэтому сотрите это и напишите Гаракильсе

3 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Тертере Музея государственной символики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава исполнительной власти района Мустагим Мамедов проинформировал главу государства о представленных в музее экспонатах.

Было отмечено, что общая площадь здания музея, строительство которого началось в апреле и завершилось в ноябре 2019 года, составляет 720 квадратных метров. В выставочном зале музея создано 8 разделов. Здесь представлены карты Азербайджана, относящиеся к различным периодам.

Президент Ильхам Алиев: Наши исторические топонимы должны быть отражены здесь в исторических названиях. Настоящее название Сисиана - Гаракильсе. Впоследствии армяне назвали его Сисианом. Поэтому сотрите это и напишите Гаракильсе.

Мустагим Мамедов: Непременно.

Президент Ильхам Алиев: Абсолютное большинство топонимов нынешней Республики Армения имеют азербайджанское происхождение. В различные времена они изменили эти топонимы.