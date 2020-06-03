https://news.day.az/politics/1240908.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Тертере Музея государственной символики - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Тертере Музея государственной символики - ФОТО
3 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Тертере Музея государственной символики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства был проинформирован о демонстрируемых в музее экспонатах.
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